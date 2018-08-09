ЛиАЗ сертифицировал автобус экологического класса «Евро‑6»

Подмосковный Ликинский автобусный завод сертифицировал автобус повышенного экологического класса «Евро-6» для экспорта в Восточную Европу, сообщил директор по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.

«В этом году продолжим сотрудничество со странами СНГ. Кроме того, есть определенные планы на поставку в Восточную Европу, мы сертифицировали автобус уровня «Евро-6», — сказал Одинцов.

Он также отметил, что порядка 10% продукции ЛиАЗа экспортируется в страны СНГ, прежде всего, в Казахстан.

«В прошлом году мы выиграли большой тендер на поставку порядка 300 автобусов для Алма-Аты. Для них был разработан специальный дизайн», — добавил Одинцов.

По его словам, по результатам транспортной выставки, которая проходила в Баку с 11 по 13 июня, ожидается подписание нескольких контрактов на поставку автобусов в Азербайджан.

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