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Экспорт

ЛиАЗ сертифицировал автобус экологического класса «Евро‑6»

  •  © riamo.ru

Подмосковный Ликинский автобусный завод сертифицировал автобус повышенного экологического класса «Евро-6» для экспорта в Восточную Европу, сообщил директор по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.

«В этом году продолжим сотрудничество со странами СНГ. Кроме того, есть определенные планы на поставку в Восточную Европу, мы сертифицировали автобус уровня «Евро-6», — сказал Одинцов.

Он также отметил, что порядка 10% продукции ЛиАЗа экспортируется в страны СНГ, прежде всего, в Казахстан.

«В прошлом году мы выиграли большой тендер на поставку порядка 300 автобусов для Алма-Аты. Для них был разработан специальный дизайн», — добавил Одинцов.

По его словам, по результатам транспортной выставки, которая проходила в Баку с 11 по 13 июня, ожидается подписание нескольких контрактов на поставку автобусов в Азербайджан.

 http://mosreg.ru/sobytiya...kh-v-gorodskom-transporte 

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https://riamo.ru/article/304879/liaz-sertifitsiroval-avtobus-ekologicheskogo-klassa-evro-6.xl

ЛиАЗ, автобусы
  • Нет аватара Инженер2015
    09.08.1812:24:05

    Почему ограничиваемся странами СНГ?

    Если уже по стандарту Евро 6 производим, то можно (благодаря ценовой политике) и на западную Евпропу выходить…

    да не все там будут довольны, но некоторые начнут покупать.

    Отредактировано: Инженер2015~12:24 09.08.18
    #1058938
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