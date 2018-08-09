Очередной серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А передан под покраску

АО «Авиастар-СП» передало серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А (0109) на покраску в АО «Спектр-Авиа». Воздушное судно построено на Ульяновском самолетостроительном предприятии в рамках контракта с Министерством обороны России. Специалисты «Авиастара» завершили полный комплекс работ по производству ВС, монтажу систем и оборудования, установке современной авионики. По завершении окрасочных работ самолет оттранспортируют в производство окончательной сборки для выполнения предъявительских работ и последующей передачи на летно-испытательный комплекс.

После проведения этапа наземных отработок и летных испытаний Ил-76МД-90А будет передан заказчику. В целом в этом году планируется передать в эксплуатацию три воздушных судна второго поколения.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76. Разработчик — ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и «стеклянная» кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.