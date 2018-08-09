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Авиация

Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе «Авиастроитель года»

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Новая многофункциональная нашлемная система для отработки посадок на авианосец и дозаправки в воздухе, созданная в корпорации «МиГ», стала лауреатом конкурса «Авиастроитель года», сообщили в четверг в пресс-службе корпорации.

«Многофункциональная нашлемная система дополненной реальности с трехмерной прогнозной индикацией для выполнения задач точного управления, разработанная в ОКБ имени А.И. Микояна, была признана жюри лучшим инновационным проектом по итогам 2017 года», — рассказали в пресс-службе.

Новая разработка позволит повысить качество обучения летчиков сложным элементам пилотирования самолетов марки «МиГ», отметили в компании. Использование этой системы повысит уровень летной подготовки экипажей для выполнения боевых задач на существующей и перспективной авиационной технике.

«Нашлемная система позволяет отрабатывать на земле такие сложные задачи, как дозаправка топливом в воздухе, маловысотные полеты в режиме огибания рельефа местности, посадка на авианосец и сверхкороткую полосу, а также руление по взлетно-посадочной полосе и палубе авианосца. Кроме того, система дает возможность оценивать восприятие летчиком сложных режимов полета и его психофизиологическое состояние», — пояснили в корпорации.

Конкурс «Авиастроитель года» был учрежден в 2011 году. Цель конкурса — развитие системы общественного стимулирования коллективов корпораций, предприятий авиационной промышленности, учреждений, ассоциаций, обществ, организаций и отдельных физических лиц, добившихся выдающихся результатов в области авиастроения и внесших весомый вклад в развитие отрасли.

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http://tass.ru/armiya-i-opk/5441996

Авиация, ОКБ Микояна, МиГ-35, МиГ-29К
  • Нет аватара Захарка
    09.08.1816:57:50

    Шлем на фото явно не соответствует заявленной в новости информации о «дополненной реальности с трехмерной прогнозной индикацией». Больше смахивает на старую «Щель-3ум»

    #1059023
    • Олег Бахарев Олег Бахарев
      09.08.1817:10:10

      Шлем на фото взят из видеоролика, ссылка на который представлена в конце сообщения или для просмотра которого можно открыть оригинальную статью.

      Отредактировано: Олег Бахарев~17:12 09.08.18
      #1059027
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