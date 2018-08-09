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Судостроение и судоходство

У крепости Орешек началось строительство причала для круизных судов

  •  © Фото Станислава Забурдаева

Сегодня в Ленинградской области на острове Ореховый у истока Невы началось строительство причала для круизных судов. Имеющийся сейчас на острове причал может принять небольшие суда типа «Москва» или «Метеор». Новый причал палового типа сможет принимать четырёхпалубные круизные суда, которые сейчас проходят остров без остановки. Инвестором строительства нового причала выступила компания «Конт», ранее уже построившая несколько причалов на реках Нева, Волга и Волхов. Это уже 3-й новый причал для круизных судов, который появится на территории Ленинградской области — в настоящее время завершается строительство причала в Свирьстрое, а в конце прошлого года был открыт причал в Старой Ладоге.

  •  © Фото с сайта lenobl.ru

  •  © Фото Станислава Забурдаева

Фотографии Станислава Забурдаева и с сайта lenobl.ru

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Шлиссельбург, Ленинградская область, причал, круизы
  • Нет аватара Wasser
    09.08.1816:20:37

    че за гонь

    #1059010
    • A_SEVER A_SEVER
      09.08.1816:42:12

      че за гонь
      Это не гонь, а развитие круизного судоходства — чем больше причалов, тем больше интересных маршрутов смогут предложить туристам судоходные компании!

      #1059015
      • Нет аватара Wasser
        09.08.1816:49:17

        я бы так не развернулся

        #1059020
        • A_SEVER A_SEVER
          09.08.1816:56:28

          я бы так не развернулся

          Если Вы о теплоходе на фото, то ничего сложного тут нет — в период навигации мимо Орешка ежедневно проходят десятки судов.

          #1059022
  • Игорь Шалай Игорь Шалай
    09.08.1817:52:54

    Отреставрировали бы крепость

    #1059040
    • A_SEVER A_SEVER
      09.08.1817:59:42

      Отреставрировали бы крепость
      Её реставрируют, только медленно. Хотя спорный вопрос, что лучше — исторические здания, превратившиеся в руины во время войны, или красивый новодел.

      Отредактировано: A_SEVER~18:40 09.08.18
      #1059042
    • Нет аватара Инженер2015
      09.08.1818:03:44

      Вот придут деньги от туристов, отреставрируют на них

      #1059044
  • Александр Скориков
    09.08.1818:33:45

    Вопроса нет — пристань нужна. Сам хочу туда сплавать, посмотреть крепость Орешек, столько с ней связано в нашей истории.

    #1059057
    • A_SEVER A_SEVER
      09.08.1818:39:32

      Сам хочу туда сплавать, посмотреть крепость Орешек

      В принципе в Орешек легко попасть из Питера — 575-й автобус от метро «Улица Дыбенко» до Шлиссельбурга, затем паром.

      #1059059
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