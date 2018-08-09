У крепости Орешек началось строительство причала для круизных судов





© Фото Станислава Забурдаева

Сегодня в Ленинградской области на острове Ореховый у истока Невы началось строительство причала для круизных судов. Имеющийся сейчас на острове причал может принять небольшие суда типа «Москва» или «Метеор». Новый причал палового типа сможет принимать четырёхпалубные круизные суда, которые сейчас проходят остров без остановки. Инвестором строительства нового причала выступила компания «Конт», ранее уже построившая несколько причалов на реках Нева, Волга и Волхов. Это уже 3-й новый причал для круизных судов, который появится на территории Ленинградской области — в настоящее время завершается строительство причала в Свирьстрое , а в конце прошлого года был открыт причал в Старой Ладоге .





© Фото с сайта lenobl.ru





© Фото Станислава Забурдаева

Фотографии Станислава Забурдаева и с сайта lenobl.ru