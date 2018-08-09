Завод глубокой переработки гороха открыла компания «Евро технологии» в Самарской области

В Самарской области открылся уникальный завод глубокой переработки гороха, способный переработать 40.000 тонн сырья. Инициатор проекта компания «Евро Технологии». Это первое в России производство горохового протеина.

Подобные продукты много лет используется в Европе как альтернатива рыбной муки, но пока еще являются новинкой для российского рынка. Уникальная технология позволяет получить натуральный продукт без ГМО с повышенным содержанием сырого протеина — 53% избавленный от балластных веществ. Протеин гороха обладает усваиваемостью аминокислот, в среднем 94% (EvonikAminoDat), а уровень лизина достигает 4,2%.

В настоящее время высокоусваиваемые белки, так необходимые для производства престартерных и стартерных кормов, на 90% импортируются из стран Евросоюза и Америки.

«Горох сегодня сильно недооцененная культура в России имеющая огромный потенциал. До 50% от произведенного объема экспортируется за рубеж. Создавая первое в России производство горохового протеина, в первую очередь, мы стремились снизить зависимость российского свиновода от импорта высокоусваиваемых компонентов», — сказал директор «Евро Технологии» Алексей Гусев.

Справка: Компания «Евро Технологии» производитель профилактических кормов направленных на естественное повышение иммунитета. Продукты компании на основе льна и чеснока неоднократно удостаивались наград МСХ России. С 2009 года компания является ассоциированным членом Национального Союза Свиноводов.