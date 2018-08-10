Россия наращивает глубокую переработку зерна
В июне 2018 г. в России произведено 8,3 тыс.тонн премиксов для КРС — это на 25% больше, чем в июне 2017 г.
За 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение производства премиксов для КРС в России в 1,58 раза.
За период с января 2016 г. минимальный объём производства премиксов для КРС в России зафиксирован в феврале 2016 г. — 2,9 тыс.тонн. Максимальным стал объём производства, зафиксированный в марте 2017 г. — 9,6 тыс.тонн.
Производство премиксов для КРС, тонн
2016
2017
2018
январь
3 303
3 146
8 764
февраль
2 902
4 402
7 863
март
4 069
6 519
9 629
апрель
3 613
6 369
9 385
май
3 155
6 688
9 309
июнь
3 463
6 589
8 282
июль
3 143
6 628
август
3 174
6 915
сентябрь
793
7 253
октябрь
3 902
7 013
ноябрь
3 350
7 573
декабрь
5 844
9 551
итого
43 711
78 646
53 232