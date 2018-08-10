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Агропром и пищевая промышленность

Россия наращивает глубокую переработку зерна

В июне 2018 г. в России произведено 8,3 тыс.тонн премиксов для КРС — это на 25% больше, чем в июне 2017 г.

За 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение производства премиксов для КРС в России в 1,58 раза.

За период с января 2016 г. минимальный объём производства премиксов для КРС в России зафиксирован в феврале 2016 г. — 2,9 тыс.тонн. Максимальным стал объём производства, зафиксированный в марте 2017 г. — 9,6 тыс.тонн.

Производство премиксов для КРС, тонн

2016

2017

2018

январь

3 303

3 146

8 764

февраль

2 902

4 402

7 863

март

4 069

6 519

9 629

апрель

3 613

6 369

9 385

май

3 155

6 688

9 309

июнь

3 463

6 589

8 282

июль

3 143

6 628

август

3 174

6 915

сентябрь

793

7 253

октябрь

3 902

7 013

ноябрь

3 350

7 573

декабрь

5 844

9 551

итого

43 711

78 646

53 232

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http://www.dairynews.ru/news/za-polgoda-v-rossii-proizvedeno-53-2-tys-tonn-prem.html

сельское хозяйство , статистика
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