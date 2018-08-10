Россия наращивает глубокую переработку зерна

В июне 2018 г. в России произведено 8,3 тыс.тонн премиксов для КРС — это на 25% больше, чем в июне 2017 г.

За 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение производства премиксов для КРС в России в 1,58 раза.

За период с января 2016 г. минимальный объём производства премиксов для КРС в России зафиксирован в феврале 2016 г. — 2,9 тыс.тонн. Максимальным стал объём производства, зафиксированный в марте 2017 г. — 9,6 тыс.тонн.

Производство премиксов для КРС, тонн