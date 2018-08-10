«Новатэк» назвал поставщиков оборудования для производства СПГ по российской технологии

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«Новатэк» озвучил основных российских производителей, чьи технологии и оборудование могут быть использованы для строительства первой в России линии по сжижению природного газа (СПГ) по отечественной технологии в рамках проекта «Ямал СПГ».

Главные газоперекачивающие агрегаты поставит татарстанский «Казанькомпрессормаш», главный криогенный теплообменник — «Криогенмаш» из Московской области, испарители и криогенные насосы — «Атомэнергомаш» (входит в Росатом), а криогенные детандеры — Роскосмос.

Из документа следует, что аппараты воздушного охлаждения, динамическое и емкостное оборудование поставят российские производители как минимум из восьми регионов России.

«Новатэк» планирует построить четвертую линию (первые три были построены по зарубежной технологии, четвертая будет по российской) в конце 2019 года. Ее мощность составит 900-940 тыс. тонн, в то время как каждая из основных линий имеет производительность 5,5 млн тонн в год.

Глава компании Леонид Михельсон говорил, что параметры четвертой линии могут быть пересмотрены в плане увеличения мощности и снижения стоимости строительства, которая и так на 30% ниже при пересчете на тонну выпущенной продукции.

Он добавлял, что компания уже получила от банков — кредиторов «Ямал СПГ» согласие на ее строительство.

«Ямал СПГ» (50,1% у «Новатэка», по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда Шелкового пути) — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Он реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью более 5,5 млн тонн в год каждая, а также четвертой линии на 0,9 млн тонн.

Первая линия была запущена 8 декабря 2017 года, вторая — 9 августа 2018 года. Третья и последняя из основных линий завода может быть построена в конце этого года. Четвертая линия — в конце 2019 года.