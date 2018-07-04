Буксир БУК-2190 пришёл в Севастополь
2 августа в Севастополь пришёл рейдовый буксир БУК-2190 проекта 04690. Буксир построен Ленинградским судостроительным заводом «Пелла» и спущен на воду в сентябре прошлого года.
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 257 т.
Главные размерения: длина — 20.4 м, ширина — 8.5 м, осадка — 3 м.
Максимальная скорость хода: 10.5 узлов
Сила тяги на гаке: 20 т.
Экипаж: 4 человека
Фото Никиты Прохорова с сайта fleetphoto.ru
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10.08.1816:15:04
10.08.1816:41:38 04.07.2018 —