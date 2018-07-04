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Фотофакты

Буксир БУК-2190 пришёл в Севастополь

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

2 августа в Севастополь пришёл рейдовый буксир БУК-2190 проекта 04690. Буксир построен Ленинградским судостроительным заводом «Пелла» и спущен на воду в сентябре прошлого года.

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 257 т.

Главные размерения: длина — 20.4 м, ширина — 8.5 м, осадка — 3 м.

Максимальная скорость хода: 10.5 узлов

Сила тяги на гаке: 20 т.

Экипаж: 4 человека

Фото Никиты Прохорова с сайта fleetphoto.ru

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Пелла, буксир, 04690, RAscal 2000, Черноморский флот
  • Нет аватара xitmen
    10.08.1816:15:04

    1 августа. Новости от «Пеллы».

    Подписан Акт приема-передачи на рейдовый буксир «БУК-2190» проекта 04690

    Рейдовый буксир «БУК-2190» проекта 04690, стр. № 462, доставлен к месту базирования и передан Государственному заказчику.

    Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других функций.

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