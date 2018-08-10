ЕВРАЗ НТМК запустил новый шаропрокатный стан

ЕВРАЗ НТМК запустил в эксплуатацию новый шаропрокатный стан. Здесь будут производиться семь типоразмеров шаров диаметром от 60 до 120 мм самой высокой, пятой группы твердости, которые ранее выпускали только за рубежом.

На новом производстве было создано более 90 новых рабочих мест, все сотрудники прошли обучение на предприятии.

Мощность нового стана — около 135 тыс. тонн шаров в год. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили около 1 млрд руб.

Шаропрокатный стан расположен в рельсобалочном цехе. Общая протяженность новой производственной линии — 300 метров. В цехе смонтированы нагревательная печь итальянского производства и прокатная клеть. Для термической обработки построена отпускная печь, где шары будут достигать нужных качественных характеристик за счет снятия внутренних напряжений и повышения ударной прочности при постоянной температуре 200 градусов Цельсия. На стане применена новая технология закалки шаров, разработанная российской компанией. При закалке каждый шар находится в отдельной ячейке — в закалочном барабане, что позволяет придать ему высокую прочность. На участке отгрузки смонтированы 12 бункеров для хранения готовых шаров. Объем каждого — 150 тонн. Отгрузка будет производиться железнодорожным и автотранспортом.

«На этом стане мы будем выпускать кардинально новую продукцию, которая ранее в стране не производилась. Мы сможем предложить заказчикам продукт самого высокого качества. Это позволит увеличить объем продаж стальных шаров и расширить рынки сбыта», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.