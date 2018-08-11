Строительство Большой кольцевой линии

Строительство станции метро «Авиамоторная»:



© Фото Александра Попова

Строящаяся станция будет иметь пересадку на одноимённую станцию метро Калининской линии и платформу «Новая» Казанского направления Московской железной дороги.

Строительство станции метро «Мичуринский проспект»:



© Фото Александра Попова

Строящаяся станция будет иметь пересадку на одноимённую станцию Солнцевской линии метро.





© Фото Александра Попова

Фото Александра Попова (russos)