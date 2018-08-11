Строительство Большой кольцевой линии
Строительство станции метро «Авиамоторная»:
Строящаяся станция будет иметь пересадку на одноимённую станцию метро Калининской линии и платформу «Новая» Казанского направления Московской железной дороги.
Строительство станции метро «Мичуринский проспект»:
Строящаяся станция будет иметь пересадку на одноимённую станцию Солнцевской линии метро.
Фото Александра Попова (russos)
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