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Фотофакты

Строительство Большой кольцевой линии

Строительство станции метро «Авиамоторная»:

  •  © Фото Александра Попова

Строящаяся станция будет иметь пересадку на одноимённую станцию метро Калининской линии и платформу «Новая» Казанского направления Московской железной дороги.

Строительство станции метро «Мичуринский проспект»:

  •  © Фото Александра Попова

Строящаяся станция будет иметь пересадку на одноимённую станцию Солнцевской линии метро.

  •  © Фото Александра Попова

Фото Александра Попова (russos)

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Москва, метро, Большая кольцевая линия
  • Нет аватара Smotritel
    11.08.1823:50:21

    «Мичуринский проспект» одна из самых бесполезная станция метро. Для кого она построена? Если бы её построили на километр юго-западнее по Мичуринскому проспекту на пересечении двух крупных магистралей Москвы, то тогда она могла бы стать важным ТПУ наземного транспорта многих микрорайонов. А так она построена по сути в чистом поле, сбоку от одного очень небольшого микрорайончика. Да, там станция обошлась бы значительно дороже, но и польза от неё была бы несравнимо больше.

    #1059556
    • Сергей Павлов Сергей Павлов
      12.08.1800:15:28

      За это «благодарите» строителей автоэстакады сделавшей невозможным строительство станции у перекрестка. Поэтому станцию перенесли восточнее.

      #1059565
    • A_SEVER A_SEVER
      12.08.1800:16:02

      бесполезная станция метро

      Как может быть бесполезной станция метро, на которой можно будет сделать пересадку на Большую кольцевую линию метро?

      Что касается наземного транспорта, то после открытия метро его маршруты поменяют.

      #1059566
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