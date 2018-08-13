«Туполев» получил госконтракт на модернизацию ракетоносца Ту-95МС

Авиастроительное ПАО «Туполев» заключило контракт с Минобороны на глубокую модернизировацию стратегического ракетоносца Ту-95МС, сообщил «Интерфаксу » гендиректор компании Александр Конюхов.

«Контракт на глубокую модернизацию — Ту-95МСМ — был заключен полтора месяца назад. Работы развернуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК им. Бериева. — «Ъ»)", — рассказал господин Конюхов. Он уточнил, что, по плану, первый полет модернизированного ракетоносца пройдет в конце 2019 года.

Господин Конюхов также сообщил, что с 2019 года начнется модернизация парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. Решение об этом будет принято после летных испытаний глубоко модернизированного Ту-22М3М, которые пройдут в сентябре 2018 года.