В Городце спущен на воду очередной дебаркадер для Береговой охраны

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В июле ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» спустило на воду шестой дебаркадер проекта 09662 «Пост» для Пограничной службы ФСБ России.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 197 т. (полное)

Главные размерения: длина — 24.8 м, ширина — 13.5 м, осадка — 0.6 м.

Экипаж: 5 человек + 13 членов экипажей пограничных катеров.

Серия:

Заводской № 9001 — построен в 2011 году

Заводской № 9002 — построен в 2014 году

Заводской № 9003 — построен в 2014 году

Заводской № 9004 — построен в 2015 году

Заводской № 9005 — построен в 2016 году

Заводской № 9006 — спущен на воду 07.2018