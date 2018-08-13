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Судостроение и судоходство

В Елабуге началось строительство причала для круизных судов

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

В Елабуге (Татарстан) на правом берегу Камы началось строительство причала для круизных судов. Новый причал палового типа строится в 2-х километрах от исторического центра города, он будет способен принять все существующие речные круизные суда. Стоимость сооружения составит 62 миллиона рублей. Инвестором строительства нового причала выступила компания «Конт», ранее уже построившая несколько причалов на реках Нева, Волга и Волхов. Сейчас компания заканчивает строительство причала в Свирьстрое, а также начала строительство причала у крепости Орешек.

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http://elabuga-rt.ru/news/novosti/v-elabuge-nachalos-stroitelstvo-trekhurovnevogo-prichala

Елабуга, Татарстан, причал, круизы
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