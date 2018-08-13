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Судостроение и судоходство

Новый плавучий док Северного речного пароходства

  •  © Фото из открытых источников

ПАО «Северное речное пароходство» перестроило несамоходную баржу проекта Р171 в плавучий док грузоподъёмностью 1600 тонн. Проект дока разработан конструкторским бюро СРП, работы по переоборудованию выполнены специалистами обособленного подразделения «СРП-Поморье» в городе Котлас (Архангельская область). Плавучий док будет доставлен в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), где будет использоваться для ремонта судов.

Плавучий док в своей прошлой жизни был обычной баржёй и возил лес на Северной Двине:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Фото группы Типичный речник

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Северное речное пароходство, Котлас, плавучий док
  • Сергей Поздеев Сергей Поздеев
    13.08.1820:52:40

    A_SEVER, извини, что вопрос не в тему. Не в курсе — какие ДУ будут ставить на фрегаты 11356? Немного сравнил данные, получается Если — как у «Горшкова» на основе М90ФР — много, на основе же М70ФРУ — мало.

    #1059919
    • Нет аватара Юрген
      13.08.1821:03:34

      Украинские на них будут ставить.

      #1059920
      • Сергей Поздеев Сергей Поздеев
        13.08.1821:41:15

        Украинские на них будут ставить.
        Так из-за непоставок «украинских» вся загвоздка и была."01.2018

        РЫБИНСК, 11 янв — РИА Новости. Вторая тройка фрегатов проекта 11356, строительство которой простаивало из-за отказа украинского предприятия «Зорямашпроект» поставить для них силовые установки, будет достроена с российскими двигателями, а их будущее место службы решит Военно-морской флот России, заявил журналистам в четверг заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов."

        #1059930
      • Сергей Поздеев Сергей Поздеев
        13.08.1821:57:14

        Всё, спасибо за ответ. Нашёл коммент, похожий на будущую реальность — «…оснащения трех недостроенных фрегатов модифицированного проекта 11356 всережимной главной энергетической установкой в составе двух газотурбинных агрегатов, каждый из которых будет состоять из двух газотурбинных двигателей М70ФРУ максимальной мощностью по 14 тыс. л.с. производства ПАО «НПО «Сатурн». Суммарная максимальная мощность ГЭУ составит таким образом 56 тыс. л.с. …»

        #1059935
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