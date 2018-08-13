Новый плавучий док Северного речного пароходства

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ПАО «Северное речное пароходство» перестроило несамоходную баржу проекта Р171 в плавучий док грузоподъёмностью 1600 тонн. Проект дока разработан конструкторским бюро СРП, работы по переоборудованию выполнены специалистами обособленного подразделения «СРП-Поморье» в городе Котлас (Архангельская область). Плавучий док будет доставлен в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), где будет использоваться для ремонта судов.

Плавучий док в своей прошлой жизни был обычной баржёй и возил лес на Северной Двине:



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