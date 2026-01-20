В Котласе Архангельской области открылась новая детская поликлиника
Построили её по программе модернизации первичного звена здравоохранения.Новое лечебное учреждение — это четырехэтажный многофункциональный комплекс, который сможет обеспечить оказание высококачественной и современной медицинской помощи юным пациентам. На первом этаже здания расположились профилактическое и консультативно-диагностическое отделения, на втором — блок для реабилитаци с дневным стационаром на третьем этаже.Поликлиника сможет принимать до 500 пациентов за смену. Прием здесь ведут 13 участковых педиатров, а также узкие специалисты: невролог, офтальмолог, кардиолог, хирург, травматолог, эндокринолог, оториноларинголог и спортивный врач. В отдельном крыле со стоматологическим кабинетом — отделение организации оказания медпомощи детям в образовательных учреждениях. Получать медицинскую помощь в здании новой детской поликлиники будут порядка 17 тысяч детей.Медучреждение оснастили передовым оборудованием, особое внимание уделили комфорту и безопасности посетителей: разделили потоки больных и здоровых пациентов, создали условия для маломобильных граждан.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0