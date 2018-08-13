В Оренбурге открылся первый в регионе завод по производству ограждений

В Оренбурге появился первый завод по изготовлению современных ограждений. Молодая команда предприятия стала победителем Оренбургского телевизионного конкурса бизнес-проектов «Бизнес-класс» и получила 10 млн рублей на реализацию проекта. Это послужило финансовой основой для появление нового завода.

Предприятие выпускает современные 3D заборы, которые можно использовать как для защиты частных домов, так и для крупных предприятий. Имеющиеся мощности предприятия позволяют выпускать до 300 000 метров ограждений в год. Но уже в ближайшем будущем планируется увеличить выпуск продукции до одной тысячи километров ежегодно.

Готовые объекты можно увидеть в Оренбурге, Санкт-Петербурге, Курске, Рязани, Актобе (Республика Казахстан), Мурманске, Ставрополе и других городах.

Сегодня на предприятии занято 50 сотрудников. Расширение позволит увеличить занятость до ста рабочих мест.

«ГРАНЗА» — это современное автоматизированное производство сетчатых 3D панелей ограждения. Панели изготавливаются из стального оцинкованного прутка методом точечной сварки, 3D гиб усиливает прочность конструкции и делает панель самонесущей. Это оптимальный вариант обустройства ограждений различного назначения с точки зрения стоимости, долговечности, скорости монтажа и внешнего вида.