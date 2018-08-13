Более 200 голов КРС из Голландии поступило на молочный комплекс ГК «АгроПромкомплектация»



площадка для откорма бычков голштино-фризской породы в деревне Ручьи Конаковского района Тверской области

© riakursk.ru

На молочный комплекс ГК «АгроПромкомплектация» в деревне Ручьи Конаковского района Тверской области доставлено 204 головы крупного рогатого скота голштино-фризской породы из Голландии. Они станут основой дойного стада, которое обеспечивает сырьем Дмитрогорский молочный завод.

«Животные перенесли дорогу хорошо, все доставлены здоровые и поставлены на карантин, — рассказал главный ветеринарный врач АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» Евгений Кабанов. — 204 нетеля провели месяц в карантине перед отправкой из Голландии и сейчас находятся в месячном карантине на молочном комплексе в д. Ручьи. Проведены все необходимые ветеринарные исследования. После карантинного периода животные будут распределены по различным участкам». После отёла каждая корова получит электронный чип для персональной идентификации.

Правительство области приняло решение увеличить поддержку племенного животноводства и производства молодняка крупного рогатого скота. Теперь такие производители будут получать субсидии на приобретение племенного молодняка. В этом году субсидия составит 33,5 млн рублей, чего хватит на закупку более 500 голов. Еще 18,5 млн рублей составляет субсидия на собственное производство молодняка КРС.