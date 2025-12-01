MAX
Под Рамешками в Тверской области после реконструкции открыт молочный комплекс

В селе Застолбье Рамешковского округа возрожден молочный комплекс, который ранее принадлежал колхозу «Вперёд». В этом году здесь были выполнены масштабные восстановительные работы.

20 ноября состоялось торжественное открытие молочного производства.

Выполнен комплексный ремонт здания. В настоящий момент молочный комплекс полностью готов к приему животных, в целом здесь планируется содержать 500 дойных коров.

Благодаря модернизации площадки создано 10 новых рабочих мест.

Молочная отрасль — одна из наиболее активно развивающихся в агропромышленном комплексе Верхневолжья. Благодаря региональной поддержке аграриев, открытию новых предприятий в рамках крупных инвестпроектов в Тверской области увеличивается производство молока. В 2025 году, по прогнозам регионального Минсельхоза, показатель составит 256 тыс. тонн, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

