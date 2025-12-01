Под Рамешками в Тверской области после реконструкции открыт молочный комплекс
В селе Застолбье Рамешковского округа возрожден молочный комплекс, который ранее принадлежал колхозу «Вперёд». В этом году здесь были выполнены масштабные восстановительные работы.
20 ноября состоялось торжественное открытие молочного производства.
Выполнен комплексный ремонт здания. В настоящий момент молочный комплекс полностью готов к приему животных, в целом здесь планируется содержать 500 дойных коров.
Благодаря модернизации площадки создано 10 новых рабочих мест.
Молочная отрасль — одна из наиболее активно развивающихся в агропромышленном комплексе Верхневолжья. Благодаря региональной поддержке аграриев, открытию новых предприятий в рамках крупных инвестпроектов в Тверской области увеличивается производство молока. В 2025 году, по прогнозам регионального Минсельхоза, показатель составит 256 тыс. тонн, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0