В Сахалинские муниципалитеты начала поступать новая дорожная техника на базе КамАЗ
13 августа вручены ключи от 10 новых многофункциональных автомобилей на базе КамАЗ представителям коммунальных и дорожных служб районов области.
В 2018 году будет приобретено еще порядка 39 единиц различной дорожной техники.
По одной новой машине получили Южно-Сахалинск, Анивский, Поронайский, Смирныховский, Ногликский и Охинский районы. В Макаровский и Томаринский районы отправятся по два автомобиля.
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- Великоросс
- 13.08.201820:33
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