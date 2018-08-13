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Транспорт и логистика

В Сахалинские муниципалитеты начала поступать новая дорожная техника на базе КамАЗ

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13 августа вручены ключи от 10 новых многофункциональных автомобилей на базе КамАЗ представителям коммунальных и дорожных служб районов области.

В 2018 году будет приобретено еще порядка 39 единиц различной дорожной техники.

По одной новой машине получили Южно-Сахалинск, Анивский, Поронайский, Смирныховский, Ногликский и Охинский районы. В Макаровский и Томаринский районы отправятся по два автомобиля.

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https://skr.su/news/288931

Сахалин, дорожная техника, КамАЗ
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