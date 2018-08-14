Пассажирский причал Новороссийска начал принимать суда после реконструкции

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С осени 2017 по весну 2018 года пассажирские причалы № 34 и 34А морского порта Новороссийск прошли реконструкцию, в ходе которой была увеличена их длина (причала № 34 с 209 до 288 м, а причала № 34А — с 70 до 149 м) и усилена несущая способность свайного основания причалов. Пассажирские причалы были оснащены новыми отбойными и швартовными устройствами, а также необходимой инженерной инфраструктурой и навигационным оборудованием. Все работы были завершены к маю, но первый заход круизного лайнера в Новороссийск состоялся лишь в августе.

Фото barmacode1.livejournal.com