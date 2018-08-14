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Судостроение и судоходство

Пассажирский причал Новороссийска начал принимать суда после реконструкции

  •  © Фото barmacode1.livejournal.com

С осени 2017 по весну 2018 года пассажирские причалы № 34 и 34А морского порта Новороссийск прошли реконструкцию, в ходе которой была увеличена их длина (причала № 34 с 209 до 288 м, а причала № 34А — с 70 до 149 м) и усилена несущая способность свайного основания причалов. Пассажирские причалы были оснащены новыми отбойными и швартовными устройствами, а также необходимой инженерной инфраструктурой и навигационным оборудованием. Все работы были завершены к маю, но первый заход круизного лайнера в Новороссийск состоялся лишь в августе.

Фото barmacode1.livejournal.com

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Новороссийск, причал, круизы
  • Нет аватара altman66
    14.08.1818:58:22

    Уважаемый Север, подскажите пожалуйста, что за боны в носу у «Владимира»

    #1060179
    • A_SEVER A_SEVER
      14.08.1819:01:27

      что за боны в носу
      У правого борта «Князя Владимира» стоит бункеровщик.

      #1060181
  • Сергей Свириденко Сергей Свириденко
    14.08.1820:38:47

    По заголовку не понятно реконструкция чего причала или судов. Наверно правильно так

    Пассажирский причал Новороссийска после реконструкции начал принимать суда

    #1060197
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