В порту Лавна в Мурманской области завершено строительство двух причалов и дамбы

В ФАУ «РосКапСтрой», осуществлявшей строительный контроль на объекте, сообщили о завершении 1.1 этапа строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск. В рамках этапа были построены причал № 1 длиной 332,5 м; причал № 2 длиной 327,5 м; подходная дамба длиной 256 м. По объектам получено заключение о соответствии (ЗОС) и разрешение на ввод в эксплуатацию.

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Порт Лавна должны запустить до конца этого года. На данный момент получено заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию на железнодорожную линию необщего пользования, обеспечена возможность технической эксплуатации терминала в режиме пусконаладочных работ

Проект является составной частью программы «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», который реализуется в соответствии с Государственной программой «Развитие транспортной системы».

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