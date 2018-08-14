В Екатеринбург привезли для тестирования новый трамвай Уралтрансмаша
Новый трамвай Уралтрансмаша, который представили на «Иннопроме», привезли в трамвайное депо Екатеринбурга. Модель трамвая 71-412 должна выйти на улицы в день города для тестирования.
Новый трамвай 71-412, который привезли в Екатеринбург, представляет собой модернизированный чешский трамвай: на старые вагонные тележки устанавливается новый кузов. Модель 71-415, тоже показанная на минувшем «Иннопроме», в отличие от 412-й подразумевает полностью новое оборудование. В салоне трамвая 71-412 29 мест, его максимальная вместимость — 178 человек. Это низкопольный трамвай, в котором предусмотрены даже розетки для зарядки смартфонов.
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- Великоросс
- 14.08.201821:37
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15.08.1808:43:06