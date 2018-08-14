Строительство НВМБ
Продолжается строительство Новороссийской военно-морской базы. Причал для подводных лодок начали усиливать по наружному периметру. Так же продолжают работы по Западному молу.
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- Andrejmo123
- 14.08.201822:01
- 7
14.08.1823:10:11
15.08.1800:16:59
15.08.1800:20:45 Они стоят то в Севастополе, то в
15.08.1801:29:42
15.08.1801:00:02
15.08.1801:05:04 3 ДЭПЛ в Новороссийске, 1 ДЭПЛ в Севастополе и ещё 2 в Тартусе.
15.08.1801:28:51