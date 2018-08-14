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Фотофакты

Строительство НВМБ

Продолжается строительство Новороссийской военно-морской базы. Причал для подводных лодок начали усиливать по наружному периметру. Так же продолжают работы по Западному молу.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

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ВМФ, Новороссийск, Черноморский флот
  • A_SEVER A_SEVER
    14.08.1823:10:11

    Спасибо за фоторепортаж, красивые фото!    

    #1060240
  • Human RS Human RS
    15.08.1800:16:59

    Наконец-то Варшавянки перевели на их основной пункт базирования    

    #1060251
  • Иван Кротов Иван Кротов
    15.08.1801:00:02

    А чего 3 подлодки тут делают, разве в Сирии им делать уже нечего, Там же дежурить пара должны быть. Или они затарится ракетами зашли.

    #1060258
    • A_SEVER A_SEVER
      15.08.1801:05:04

      А чего 3 подлодки тут делают
      3 ДЭПЛ в Новороссийске, 1 ДЭПЛ в Севастополе и ещё 2 в Тартусе.

      #1060259
    • Human RS Human RS
      15.08.1801:28:51

      Этим уже в Средиземное море так просто не выйти.

      #1060266
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