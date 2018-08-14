Строительство НВМБ

Продолжается строительство Новороссийской военно-морской базы. Причал для подводных лодок начали усиливать по наружному периметру. Так же продолжают работы по Западному молу.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников