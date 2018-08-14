МРК «Орехово-Зуево» в Новороссийске
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 завершил переход из Зеленодольска в Новороссийск для прохождения заводских ходовых и государственных испытаний. Корабль построен АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» и был спущен на воду весной этого года.
Буксировка МРК «Орехово-Зуево» в Новороссийск:
Технические характеристики:
Водоизмещение: 950 т.
Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 36 человек
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14
два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)
одна 100-мм артустановка А190−01 «Универсал» с СУО «Ласка»
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
Фото Andrejmo
15.08.1801:19:29
15.08.1807:19:07 МРК пока не сдали.
15.08.1808:52:57
15.08.1808:57:16 У рейдовых буксиров тоже!
15.08.1809:08:06
15.08.1809:11:59 Это «Василий Быков» (на трапе видно название корабля).