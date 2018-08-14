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Фотофакты

МРК «Орехово-Зуево» в Новороссийске

  •  © Фото из открытых источников

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 завершил переход из Зеленодольска в Новороссийск для прохождения заводских ходовых и государственных испытаний. Корабль построен АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» и был спущен на воду весной этого года.

Буксировка МРК «Орехово-Зуево» в Новороссийск:

  •  © Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190−01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

Фото Andrejmo

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МРК, 21631, «Орехово-Зуево», Новороссийск
  • Human RS Human RS
    15.08.1801:19:29

    Кто там у нас спорил, что этот МРК не сдадут до Нового Года? Катамаран где ты? Приготовил бутылку шампанского для камрада g1v2? Долг платежом красен    

    #1060264
    • A_SEVER A_SEVER
      15.08.1807:19:07

      Кто там у нас спорил, что этот МРК не сдадут до Нового Года?
      МРК пока не сдали.    

      #1060276
  • Нет аватара malikszh
    15.08.1808:52:57

    у обоих кораблей мать один

    #1060289
    • A_SEVER A_SEVER
      15.08.1808:57:16

      у обоих кораблей мать один
      У рейдовых буксиров тоже!    

      #1060290
  • Нет аватара xitmen
    15.08.1809:08:06

    А патрульник, это Быков или Рогачёв?

    #1060292
    • A_SEVER A_SEVER
      15.08.1809:11:59

      это Быков или Рогачёв?
      Это «Василий Быков» (на трапе видно название корабля).

      #1060293
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