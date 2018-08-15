Северсталь завершила отгрузку хладостойкой стали для завода СПГ

Северсталь поставила около 700 т элементов конструкции резервуара хранения сжиженного природного газа (СПГ), изготовленных из хладостойкой низкоуглеродистой стали с 9-процентным содержанием никеля, для строительства производственного комплекса СПГ в Ленинградской области. Завод будет возведен в районе КС «Портовая» Газпрома.

Хладостойкая сталь сохраняет свою пластичность и прочностные характеристики при температуре хранения СПГ (до -162 градусов Цельсия). Уникальные свойства были достигнуты благодаря выбору оптимальной композиции химических элементов, высокой чистоте металла по примесям и газам, а также за счет подбора оптимального режима термической обработки.

В 2017 г. Северсталь первая среди российских компаний осуществила выплавку такой стали в сталеплавильном производстве Череповецкого металлургического комбината . Хладостойкий прокат был освоен на станах 2800 (г. Череповец) и 5000 (г. Колпино) ЧерМК.

Производство стальных элементов и их последующую отгрузку выполнил сервисный металлоцентр компании в Колпине. В частности, для изготовления деталей металл проходил стадии дробеметной очистки, грунтования, термической резки, обработки кромок, вальцевания и гибки.

«Производство хладостойкой стали было освоено в тесном научно-техническом сотрудничестве с Газпромом. Северсталь с готовностью приняла новый вызов и вновь подтвердила, что может решать сложные нестандартные задачи и предлагать продукцию, не уступающую импортным аналогам», — комментирует директор по продажам энергетическим компания АО «Северсталь Менеджмент» Александр Семенов