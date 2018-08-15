В ОЭЗ Алабуга запущено производство плит МДФ с акриловым покрытием

Компания KASTAMONU выводит на рынок новую продукцию — плиты МДФ с акриловым покрытием, под торговой маркой «Acrylic»

Их производство было запущено на деревообрабатывающем заводе в ОЭЗ «Алабуга».

Акриловые панели производятся на заводе KASTAMONU в размере 2 800×1 220 мм, толщиной 18 мм, ударопрочные и водонепроницаемые. Акриловые панели используют для оформления кухонных гарнитуров, прихожих, шкафов-купе, мебели для ванных комнат.

«Новый вид продукции — это релевантный ответ растущему рынку плит МДФ. Его росту способствует развитие мебельных компаний, — поясняет генеральный директор завода KASTAMONU в России Али Кылыч. — Рост популярности MDF на внутреннем рынке обусловлен высокими потребительскими характеристиками этих плит при сравнительно доступной их цене. Таким образом, и в России, и в мире с каждым годом увеличивается спрос на древесноволокнистые плиты средней плотности».

Акрил является экологически чистым и поэтому безопасен для человека. Акриловое покрытие МДФ дает равномерный насыщенный цвет, который устойчив к разным воздействиям, не боится солнечных лучей, перепадов температур и повышенной влажности. Уже сейчас плиты «Acrylic» доступны в четырех цветовых декорах. Со временем линейка декоров будет расширяться согласно запросам рынка.