Кругосветная арктическая экспедиция на самолётах Ла-8 и Борей успешно завершена

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелёт» 14 августа вылетела с аэродрома Кресты (Псков) и преодолев более 1370 км с промежуточной посадкой в аэропорту Туношна (Ярославль), вернулась в точку старта.

Вылетев ранним утром из Пскова, экспедиция в 9.30 мск приземлилась в ярославском аэропорту и после небольшого отдыха — в 13.56 мск отправилась на завершающий этап кругосветного перелёта. В 17.15 мск самолёты приземлились на своём родном аэродроме Красный Яр в Самарской области.

Это следует из показаний спутникового трекера, отслеживающего местоположение самолётов Ла-8 и Борей, участвующих в перелёте.

Экспедиция стартовала 3 июля с аэродрома Красный Яр в Самаре. В маршруте — девять стран и более 10 тысяч морских миль, которые пилоты впервые в истории преодолели в арктических условиях на самолетах-амфибиях отечественного производства. Научная миссия — проведение исследований экологического состояния северных территорий, изучение климатических изменений.

За 42 дня самолёты-амфибии пролетели 20 тыс 960 км. Значительная часть маршрута пролегала в районах крайнего Севера как на территории России, так и США и Канады.

В Канаде экипажи столкнулись с проблемами с топливом и плохой погодой, в Гренландии — с низкой облачностью и туманами.

В перелёте были задействованы самолёты-амфибии производства самарского НПО «Аэроволга» — два Ла-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

Маршрут экспедиции протяжённостью более 20 тыс. км пролегал через Россию, американский штат Аляска, Канаду, Гренландию, Исландию, Фарерские острова, Норвегию, Швецию и Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Псков и Ярославль вернулась в Самарскую область.

В состав экспедиции входит 7 человек. В их числе — космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Олег Атьков, лётчик-испытатель, командир лётно-испытательного отряда НПО им. Г.М. Бериева Владимир Евстафьев, председатель совета директоров НПО «Аэроволга» Сергей Алафинов, директор АОПА России Андрей Иванов, главный конструктор НПО «Аэроволга» Дмитрий Суслаков, французский линейный пилот гидроавиации Лоик Блёз. Возглавляет экспедицию лётчик-космонавт, Герой России, Валерий Токарев.

— Организуя арктическую экспедицию, мы ставили целью совершить на самолётах-амфибиях российского производства кругосветный перелёт. Задача стояла в проведении испытаний российской техники, информировании северных территорий других стран о том, что производится в России и проведении культурно-просветительской миссии. Сегодня мы завершаем наше путешествие в Самаре и готовим научные и административные отчёты о проделанной работе, — рассказал 14 августа Валерий Токарев журналистам в аэропорту Туношна перед заключительным этапом перелёта.

Кругосветная арктическая экспедиция — это первый этап Международного кругосветного океанического перелёта «20 тысяч лье над водой». Общая протяжённость перелёта, по планам организаторов, составит более 80 тыс. км, маршрут охватит 36 стран. Все этапы путешествий будут совершены на российских самолётах-амфибиях.

Справка:

Ла-8 — российский самолёт-амфибия полностью оригинальной конструкции, рассчитанный на 8 человек. Он способен без посадки преодолеть до 2 тыс.км со скоростью 220 км/ч на высотах от 150 до 4 тыс.метров, садится на аэродромы, грунт и воду.

«Borey» — недорогой экономичный 2-местный самолёт, предназначенный как для широкого частного использования, так и для решения любых других задач авиации общего назначения. Скорость полёта 180 км/ч. Высота до 4 тыс.метров. Дальность полёта до 1 тыс.км.