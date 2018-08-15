В г. Нягань (Югра) построена лыжероллерная трасса

В Нягани завершилось строительство лыжероллерной трассы. Данная трасса является многофункциональной площадкой, предназначенной для профессиональных спортсменов, любителей лыж, роликовых коньков и велосипедов, а также молодых мам, пожилых людей, увлекающихся скандинавской ходьбой, и других людей с активной жизненной позицией. Протяжённость трассы с асфальтовым покрытием составляет 1032 метра, её рельеф позволяет спортсменам в летний период отработать технику бега на лыжероллерах. Здесь есть достаточно сложные участки, которые ограждены от новичков. На лыжероллерах катаются настоящие профессионалы, а на роликах с такого уклона ездят только уверенные молодые люди. Рядом с трассой в рамках благоустройства территории появилась воркаут-площадка и футбольное поле.