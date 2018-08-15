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Спортивные объекты

В г. Нягань (Югра) построена лыжероллерная трасса

  •  © www.vsluh.ru

В Нягани завершилось строительство лыжероллерной трассы. Данная трасса является многофункциональной площадкой, предназначенной для профессиональных спортсменов, любителей лыж, роликовых коньков и велосипедов, а также молодых мам, пожилых людей, увлекающихся скандинавской ходьбой, и других людей с активной жизненной позицией. Протяжённость трассы с асфальтовым покрытием составляет 1032 метра, её рельеф позволяет спортсменам в летний период отработать технику бега на лыжероллерах. Здесь есть достаточно сложные участки, которые ограждены от новичков. На лыжероллерах катаются настоящие профессионалы, а на роликах с такого уклона ездят только уверенные молодые люди. Рядом с трассой в рамках благоустройства территории появилась воркаут-площадка и футбольное поле.

  •  © www.vsluh.ru
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http://www.vsluh.ru/news/sport/333205

Нягань, ХМАО, Югра, спортивные объекты
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