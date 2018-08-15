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Экспорт

«КамАЗ» открыл дочернюю компанию в Индонезии

  •  © 4drivez.ru

ПАО «КАМАЗ» инициировал создание дочернего предприятия со 100% иностранным капиталом в столице Индонезии Джакарте.

Компания, получившая название PT. KAMAZ TRUCKS INDONESIA, стала хабом для «КАМАЗа» в Индонезии и получила статус официального импортёра. PT. KAMAZ TRUCKS INDONESIA будет поставлять на индонезийский рынок популярные модели российского производителя.

После основания дочерней компании многие индонезийские предприятия заявили о желании стать камазовскими дистрибьюторами в Индонезии. «Мы выбрали в качестве дистрибьютора компанию PT. Pusaka Bumi Transportasi, входящую в группу компаний Blue Bird Group, прежде всего, потому что почувствовали, что начинаем сотрудничать с командой с передовым мышлением», — заявил директор дочерней компании Сергей Галстян.

Согласно маркетинговой стратегии «КАМАЗа» индонезийский рынок является одним из ключевых. «Индонезия интересна российской компании из-за ёмкости местного рынка и динамики его развития, — отметил генеральный директор АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» Рафаил Гафеев. — И наша активность в этом регионе будет нарастать. В ближайшем будущем PT. KAMAZ TRUCKS INDONESIA в тандеме с дистрибьютором планируют создание аттестованных сервисных центров на островах Ява, Суматра и Калимантан».

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https://kamaz.ru/press/releases/kamaz_zapuskaet_deyatelnost_v_indonezii/

КамАЗ, Индонезия
  • Нет аватара Свет
    15.08.1818:33:29

    Круть. Население Индонезии почти как в РФ, а КАМАЗов нет. Как они бедняги раньше жили?   

    #1060416
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