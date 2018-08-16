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Экспорт

Первые торги соей приморских производителей прошли на бирже в Китае

Первые торги приморской соей прошли на электронной бирже в Суйфэньхэ. Партия в 7 тысяч тонн бобов от «Совхоза Искра», «Черниговского продукта», «Грин Лэнда» и «Восхода» была реализована по цене в 10-30% ниже рыночной.

Открытие биржевой площадки вызвало интерес со стороны китайских предпринимателей. Закупки сои нового урожая из Приморского края в текущем году составят как минимум 200 тысяч тонн. Это обусловлено возросшими потребностями китайского соевого рынка, а также переориентацией его на экологически чистую, не генетически модифицированную российскую сою.

Фактические цены на реализованную биржей продукцию на 10-30% ниже рыночных, это следствие уменьшения числа оптовых посредников и формирования стартовой цены непосредственно самим производителем.

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Приморский край, соя, экспорт
  • Нет аватара Kostya
    16.08.1807:33:28

    Классный у вас бизнес, продать 7 тысяч тонн бобов на 10-30% ниже рыночной.

    Если хотите увеличить объемы продаж с вашей новой биржи, продавайте на 98-99% ниже рыночной!

    Я так понял на этом заработали все, кроме «Совхоза Искра», «Черниговского продукта», «Грин Лэнда» и «Восхода», но им это и не нужно, вырастили и вырастили, а дальше не ваше дело!    

    Отредактировано: Kostya~07:35 16.08.18
    #1060543
    • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
      16.08.1808:39:27

      это следствие уменьшения числа оптовых посредников

      Читайте полностью. Нет посредников, соответственно при продаже напрямую цена ниже. «Совхоз Искра», «Черниговский продукт», «Грин Лэнд» и «Восход» получили бы такую же выгоду, а может даже и меньше продав сначала сою русскому оптовику, который потом бы перепродал эту сою в Китай по рыночной цене.

      #1060557
      • Нет аватара andr.luts2018
        16.08.1808:53:14

        и правильно нечего кормить посредников кто вырастил тот и получи прибыль

        #1060559
      • Нет аватара hvt
        16.08.1810:07:40

        Вы, не передергивайте, написано «Фактические цены на реализованную биржей продукцию на 10-30% ниже рыночных, это следствие уменьшения числа оптовых посредников"

        #1060594
        • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
          16.08.1810:40:46

          В следствии уменьшения числа оптовых посредников фактическая цена на реализованную продукцию ниже на 10-30% рыночной.

          Может Вам так понятней… В статье и в моей формулировки написано одно и то же…

          В этом и есть смысл биржевой площадки. Изготовитель выставил продукт по той цене которая ему выгодна. А кто купит этот продукт уже мало его интересует, либо это будет оптовик который перепродаст китайцам, либо сами китайцы.

          Вы можете купить что-нибудь в магазине у дома, а можете съездить на оптовую базу. Разница в цене будет? И будет ли разница непосредственно изготовителю где Вы купили его товар?

          #1060610
          • Нет аватара hvt
            16.08.1811:01:18

            Так, производитель не куда ее не выставлял(«Нет посредников, соответственно при продаже напрямую цена ниже»). Выставлял ее трейдер и опять не от лица производителя, а от лица оптового посредника. Если проще было 10 посредников,а теперь 5. Но при этом они заработали меньше, чем китайские или американские поставщики.

            Отредактировано: hvt~11:08 16.08.18
            #1060617
    • Нет аватара Инженер2015
      16.08.1809:18:09

      первую партию можно и реализовать по дешевле в целях рекламы.

      в дальнейшем поймут как дорого ее можно продать и повысят цену.

      не волнуйтесь, никто себе в убыток продавать не будет)

      #1060567
  • Нет аватара Инженер2015
    16.08.1809:19:11

    новости плюс       

    прямой выход на китайский рынок    

    #1060568
  • Нет аватара eugene771
    16.08.1811:43:51

    Соя должна применяться на наших живодноводческих предприятиях, а не экспортироваться.

    Не так много мест в России, где выращивается соя>

    #1060627
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    16.08.1813:28:58

    Новости безусловный плюс.

    Прорыв нашей приморской сои на китайский рынок в немалой степени связан с торговой войной Штатов против Китая. В ответ Китай стал отказываться от американских сельхоз. продуктов и повернулся лицом к России.

    Экспорт сои и соевого шрота будет расти и дальше.

    Именно безграничный рынок Китая вызвал резкое расширение посевов сои на Дальнем Востоке и Юге России.

    Сою в России выращивают во многих регионах, но раньше именно трудности сбыта сдерживали выращивание этой культуры.

    #1060672
    • Akimich Akimich
      16.08.1817:23:47

      в немалой степени связан с торговой войной Штатов против Китая

      Дай Бог Трампушке свет Дональду здоровья и сил в грейтагайне Америки… А уж фермеры как рады американские… Там и свиноводы/птицеводы подтянутся…

      #1060803
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