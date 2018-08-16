Первые торги соей приморских производителей прошли на бирже в Китае
Первые торги приморской соей прошли на электронной бирже в Суйфэньхэ. Партия в 7 тысяч тонн бобов от «Совхоза Искра», «Черниговского продукта», «Грин Лэнда» и «Восхода» была реализована по цене в 10-30% ниже рыночной.
Открытие биржевой площадки вызвало интерес со стороны китайских предпринимателей. Закупки сои нового урожая из Приморского края в текущем году составят как минимум 200 тысяч тонн. Это обусловлено возросшими потребностями китайского соевого рынка, а также переориентацией его на экологически чистую, не генетически модифицированную российскую сою.
Фактические цены на реализованную биржей продукцию на 10-30% ниже рыночных, это следствие уменьшения числа оптовых посредников и формирования стартовой цены непосредственно самим производителем.
16.08.1807:33:28
16.08.1808:39:27
16.08.1808:53:14
16.08.1810:07:40
16.08.1810:40:46
16.08.1811:01:18
16.08.1809:18:09
16.08.1809:19:11
16.08.1811:43:51
16.08.1813:28:58
16.08.1817:23:47