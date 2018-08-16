Первые торги соей приморских производителей прошли на бирже в Китае

Первые торги приморской соей прошли на электронной бирже в Суйфэньхэ. Партия в 7 тысяч тонн бобов от «Совхоза Искра», «Черниговского продукта», «Грин Лэнда» и «Восхода» была реализована по цене в 10-30% ниже рыночной.

Открытие биржевой площадки вызвало интерес со стороны китайских предпринимателей. Закупки сои нового урожая из Приморского края в текущем году составят как минимум 200 тысяч тонн. Это обусловлено возросшими потребностями китайского соевого рынка, а также переориентацией его на экологически чистую, не генетически модифицированную российскую сою.

Фактические цены на реализованную биржей продукцию на 10-30% ниже рыночных, это следствие уменьшения числа оптовых посредников и формирования стартовой цены непосредственно самим производителем.