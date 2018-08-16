В Хабаровском крае реализуют крупный инвестпроект по строительству свиноводческого комплекса

Свиноводческий комплекс мощностью более 940 т мяса в год построят в районе имени Лазо в Хабаровском крае. В проект вложат порядка 240 млн рублей, сообщили ТАСС в администрации района и в компании, реализующей проект.

«В районе началась реализация инвестиционного проекта по строительству свиноводческого комплекса. Он будет построен на территории Святогорского сельского поселения», — сказал ТАСС глава района.

Строительством комплекса занимается компания «Грин Стар — 2», проект потребует порядка 240 млн рублей вложений. Как уточнили агентству в компании, комплекс будет состоять из 12 корпусов, убойного цеха, складов, помещений для персонала, подстанций, гаражей. Выращиваться на комплексе будет до 10 тыс. голов, на первых этапах к 2022 году — около 2 тыс. голов. Свиней канадской породы завезут из Приморского края.

«В год комплекс будет выпускать около 945 т охлажденного мяса. В перспективе планируем наладить переработку мяса, будем производить колбасы, буженину, окорока. Для региона, который обеспечивает себя свининой всего на 18% это актуально, продукция будет востребована», — сказал директор компании Юрий Сон.

Свинина с нового комплекса помимо Хабаровского края поставляться будет в Приморье и в Амурскую область. Трудоустроиться на новом предприятии смогут около 130 человек.