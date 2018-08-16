В Мордовии открыто производство по выпуску бункеров на зерновозы

Акционерное общество «Неон», входящее в группу компаний РМ Рейл, осуществило выпуск первой партии новой продукции — бункера на зерновозы.

Пробная партия была успешно реализована. В этой связи в августе предприятию предстоит выпустить бункеров в 2,5 раза больше. Об этом рассказала директор по производству Татьяна Сорокина.

Она также сообщила о том, что специально под новое производство была закуплена установка для плазменной резки с ЧПУ «ГЕФЕСТ» российского производства. До закупки нового оборудования резка листового металла для изготовления бункера производилась на гильотинных ножницах. Процесс был трудоемким, по сложной разметке с многократными поворотами и ручной обработкой радиусных участков. Уникальность новой установки, на которой будут работать четыре человека, состоит в том, что она режет металл разной толщины по заданной программе.

Кроме того, для увеличения производительности приобретены сварочные полуавтоматы. Решается вопрос о закупке фрезерного станка для обработки обвязок. Благодаря вот такому техническому оснащению предприятие, являющееся небольшим мобильным заводом, осуществляющим поставки комплектующих изделий для вагоностроения, до конца года планирует выйти на показатель 155 вагонокомлектов в месяц.