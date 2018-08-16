На НЕФАЗе освоен выпуск нового полуприцепа рефрижератора

На «НЕФАЗе», дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии, освоен выпуск новой модели полуприцепа-рефрижератора, который обеспечивает эффективную перевозку грузов с соблюдением заданного температурного режима.

Премьера нового полуприцепа-рефрижератора состоялась 9 июля в рамках динамического показа новинок «КАМАЗа» в Казани. Посетители высоко оценили потребительские качества и конструктивные особенности новинки.

По данным Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», полуприцеп-рефрижератор НЕФАЗ-93341-5300314 обладает высокими потребительскими качествами, низкой снаряжённой массой и соответствует современным требованиям: имеет облегчённую рамную конструкцию шасси, оборудован тормозной системой Wabco, комплектом электрооборудования Aspock.

Фургон выполнен из металлического каркаса, а стены — из специальных сэндвич-панелей. Толщина боковых стенок — 65 мм, панели пола — 121 мм. Стенки и крыша фургона снаружи и изнутри защищены стеклопластиковыми листами, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол.

Для поддержания заданной температуры в фургоне установлено холодильное оборудование фирмы Thermo King. Регулировка температуры осуществляется пультом управления, который монтируется на боковой стороне фургона.

Основное преимущество новинки — применение стеклопластика вместо традиционного металла. Стеклопластик имеет более высокую устойчивость к агрессивным средам (не подвержен гниению, коррозии), отсутствуют остаточные деформации при ударах.

Сочетание фургона из стеклопластика и облегчённой рамы из импортной стали позволило добиться снижения снаряжённой массы до 8220 кг, что является одним из лучших показателей в классе.