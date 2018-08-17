Новости Шелкового пути: первая партия замороженного мяса из Белоруссии ввезена в Китай

Из Белоруссии в Китай в рамках сети маршрутов международных железнодороожных перевозок Китай — Европа ввезена первая партия говядины, сообщает агентство «Синьхуа».

Состав, груженный первой партией говядины, отправился 28 июля из белорусского города Бреста и прибыл в город Чэнду, административный центр провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) 10 августа, преодолев более 9 тыс. км за 13 дней. После инспекционно-карантинного контроля говядина поступит в продажу на китайский рынок, сообщил представитель Чэндуского международного железнодорожного порта (ЧМЖП).

Таким образом, город Чэнду, который первым из китайских городов приобрел право на непосредственный ввоз мясных продуктов из Европы в рамках международных железнодорожных перевозок, открыл новый канал импорта мясной продукции из Беларуси, отметили в ЧМЖП.

На настоящий момент в Чэнду по маршрутам Китай — Европа, а также мультимодальными перевозками по железной дороге и по морю было доставлено из других стран 27 партий мясной продукции общим объемом 658 тонн.

На следующем этапе город Чэнду, где действует крупнейший в Юго-Западном Китае логистический центр замороженных продуктов — СhengDu Silverplow Cold Chain Logisticd, будет прилагать усилия по превращению провинции Сычуань в бюджетный и высокоэффективный международный дистрибьюторский центр замороженных продуктов.