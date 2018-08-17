Аэрофлот получил сорок шестой и сорок седьмой российский самолёт Sukhoi Superjet 100

17 августа 2018 года, Москва. — Аэрофлот получил в эксплуатацию сразу два самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Теперь парк компании насчитывает сорок семь отечественных ближнемагистральных пассажирских лайнеров данного типа.

Сорок шестому самолёту SSJ100 присвоили бортовой номер RA-89114 и в авиакомпании «Аэрофлот» имя советского лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова.

Валерий Чкалов — легендарный командир экипажа, совершившего в 1937 году беспересадочный полет через северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон). Валерий Чкалов владел техникой пилотирования 30 типов самолетов. За создание лучших самолетов-истребителей вместе авиаконструктором Николаем Поликарповым был награжден орденом Ленина.

Сорок седьмому самолёту SSJ100 присвоили бортовой номер RA-89109 и имя известного русского живописца, художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина.

Имя художника Василия Верещагина неотделимо связано с историей воинской доблести русских солдат. Картины Верещагина стали летописью военных походов российского войска во второй половине XIX века. Множество произведений художника были посвящены жизни на Ближнем Востоке и в Азии — Туркестанская серия, Индийская серия, Балканская серия, Палестинская серия и Японская серия, посвященная русско-японской войне.

Российские авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 эксплуатируемые в Аэрофлот имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новые SSJ100 начнут выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели.

Аэрофлот как национальный перевозчик понимает всю важность поддержки отечественного производителя авиационной техники и поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet 100. В ближайшее время авиакомпания пополнит свой самолетный парк ещё тремя новыми SSJ100, таким образом, общее число отечественных современных авиалайнеров в парке Аэрофлота достигнет пятидесяти.