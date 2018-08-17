C начала года на СКЖД поступило 15 локомотивов 2ТЭ25КМ

Закупка нового тягового подвижного состава проводится компанией с целью повышения эффективности и надежности железнодорожных перевозок

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в текущем году на СКЖД поступило 15 тепловозов производства Брянского машиностроительного завода, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. В настоящее время тепловозы серии 2ТЭ25КМ эксплуатируются в локомотивном депо Краснодара.

Эти двухсекционные локомотивы ранее уже хорошо зарекомендовали себя на СКЖД. Локомотивы эксплуатируются в Грозненском и Минераловодском регионах дороги, а также обслуживают участки Таманского полуострова, Сальск — Батайск, Морозовская — Лихая.

Напомним, что в 2017 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по обновлению тягового подвижного состава на Северо-Кавказскую магистраль поступило 17 тепловозов.