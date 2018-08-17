Ростех строит новый корпус Ковровского электромеханического завода



ОАО "КЭМЗ"

© rostec.ru

Госкорпорация Ростех инвестирует 460 млн рублей в развитие станкостроения на КЭМЗе. В настоящий момент, в рамках создания станкостроительного кластера, в Коврове Владимирской области возводится новый корпус площадью 5 тысяч квадратных метров. Новый цех на заводе запустят в 2019 году, он позволит выпускать до 650 станков с отечественным ЧПУ в год.

В состав станкостроительного кластера войдут ведущие российские предприятия, способные создавать элементы станочного оборудования, а также исследовательские институты, готовые разработать всю необходимую документацию. Формирование такой кооперации позволит в кратчайшие сроки расширять линейку оборудования, которое будет производиться на КЭМЗ в интересах российской промышленности.

На данный момент на мощностях КЭМЗ, в рамках кооперации с предприятиями, которые войдут в кластер, уже осуществляется сборка 10 моделей станков.

Созданы первые образцы 5-ти осевых вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с программным управлением, которые могут производить детали высших классов точности, например, турбинные лопатки или сотовые компоненты в авиастроении. Доля российских компонентов в продукции КЭМЗ в зависимости от модели станка сегодня составляет от 50 до 60%. К 2026 году долю зарубежных комплектующих планируется снизить до менее 10%.

Главной задачей содаваемого станкостроительного кластера является максимальная локализация производства токарных, токарно-фрезерных, вертикально-фрезерных, горизонтально-фрезерных станков самого современного уровня, которые станут основой для создания «цифровых фабрик». Основным преимуществом российских станков и обрабатывающих центров является отечественная система ЧПУ, которая обеспечит их киберзащищенность: станки нового поколения гарантируют высокий уровень информационной защиты и отсутствие скрытых возможностей для несанкционированного удаленного доступа к системам.