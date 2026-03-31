Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ) холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отгрузил первую в 2026 году партию мини-погрузчиков модели АНТ 1200. Машины оснащены комплектами дополнительного навесного оборудования.

По традиции КЭМЗ, на всех переданных погрузчиках нанесен логотип предприятия-заказчика — входящего в холдинг Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова.

В рамках специальных программ Ростеха предприятия Госкорпорации имеют возможность приобретения высококачественной отечественной техники без проведения конкурсных процедур и без дополнительных наценок.

Мини-погрузчики модели АНТ 1200 предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных и других видов работ в условиях ограниченного пространства. Они находят применение в различных отраслях, включая промышленность, гражданское и дорожное строительство, коммунальное и сельское хозяйство, а также в речных и морских портах. С помощью этих машин можно выполнять складские операции, уборку территорий, ремонт покрытий рабочих площадок и подъездных путей на железнодорожном транспорте, а также другие задачи.

Мини-погрузчики производства КЭМЗ обладают рядом преимуществ в сравнении с аналогичными моделями других производителей: у них более мощные двигатели, увеличенная высота выгрузки и ширина ковша.

АО «КЭМЗ» продолжает расширять географию поставок коммунальной техники. Мини-погрузчики марки АНТ успешно эксплуатируются в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Владимирской и Тульской областях, а также в других регионах Российской Федерации. Предприятие располагает собственной сервисной службой, обеспечивающей своевременное и качественное техническое обслуживание поставляемой техники.