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Фотофакты

Важный этап строительства АПЛ «Казань»

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото VKoshkin с сайта forums.airbase.ru

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Архангельская область, Северодвинск, Севмаш, АПЛ, 08851, «Казань»
  • dima ivanov dima ivanov
    17.08.1820:06:45

    спасибо

    #1061257
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    17.08.1820:23:08

    Это шутка?

    #1061268
    • A_SEVER A_SEVER
      17.08.1820:36:35

      Это шутка?
      Нет, это не шутка. И официального сообщения на эту тему ждать не стоит.

      #1061277
      • Великоросс Великоросс
        17.08.1822:18:22

        И что это такое? Давайте теперь в Ленту значки, вымпелы и проч. лабуду нести из черте знает откуда. Захламим сайт!

        И официального сообщения на эту тему ждать не стоит.

        По-моему администратор сайта пояснял на эту тему неоднократно.

        4. Публикации, содержащие сведения из неназванных анонимных источников должны размещаться в личном блоге, из общих блогов такие новости будут удалятся. Сайт для фактов, а не для домыслов. Публикуйте только проверенные факты, «анонимные источники» и «мнения ыкспертов» пусть останутся для продажных СМИ.

         https://sdelanounas.ru/staticpages/?id=112 

        Отредактировано: Великоросс~22:41 17.08.18
        #1061310
        • A_SEVER A_SEVER
          17.08.1822:46:38

          Давайте теперь в Ленту значки
          Пожалуйста:
          •  © Фото из открытых источников

          #1061314
          • Human RS Human RS
            17.08.1823:45:12

            При всем уважении Север, Великоросс прав, физический пуск реактора на новой АПЛ это конечно важный этап строительства, но раз нет хорошего материала, то можно было бы просто опубликовать это в комментах или дополнения к какой-нибудь другой новости по этой тематике. Вы конечно себе на уме, и как привилегированный автор на данном сайте, которому по умолчанию многое прощается, вряд ли послушаете какого то рядового читателя, но данная «новость» убогая хрень и вас позорит.

            Отредактировано: Human RS~04:13 18.08.18
            #1061329
  • Нет аватара tumanova
    17.08.1820:31:50

    Пожалуйста, размещайте такие сообщения в личном блоге.

    #1061273
  • Нет аватара Юрген
    17.08.1820:41:38

    «Вымпелфакт». Прикольно.

    Людям, вопрошающим «че за???» — скажите спасибо лучше. «В новостях не расскажут» ©

    #1061279
  • Нет аватара Александр Владимирович
    17.08.1821:50:25

    хоть бы объяснили что к чему,тут не все воен.спецы    

    #1061299
    • Нет аватара vlTepes
      17.08.1821:56:19

      хоть бы объяснили что к чему,тут не все воен.спецы

      Написано же - пуск ядерного реактора.

      #1061301
    • A_SEVER A_SEVER
      17.08.1822:10:40

      хоть бы объяснили что к чему

      Некоторое время назад на ПО «Севмаш» был осуществлён физический пуск реактора атомного подводного крейсера К-561 «Казань» — головной АПЛ проекта 08851 «Ясень-М».

      Атомоход был спущен на воду весной прошлого года и сейчас проходит швартовные испытания.

      #1061306
  • Нет аватара Estorskiy
    18.08.1802:22:57

    А я поддерживаю Севера. Лодка спущена почти полтора года назад, и с тех пор о ней ни слуху ни духу. Конечно, секретность на Севмаше вполне объяснима и понятна, но все же хочется знать хоть что-то самое общее. Пусть уж таким странным образом будем узнавать о ходе строительства и испытаний. Фотофакту +

    #1061342
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