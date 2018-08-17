— Фотофакты Важный этап строительства АПЛ «Казань» © Фото с сайта forums.airbase.ruФото VKoshkin с сайта forums.airbase.ru Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее! A_SEVER 17.08.201820:00 13 Архангельская область, Северодвинск, Севмаш, АПЛ, 08851, «Казань»
17.08.1820:06:45
17.08.1820:23:08
17.08.1820:36:35 Нет, это не шутка. И официального сообщения на эту тему ждать не стоит.
17.08.1822:18:22
17.08.1822:46:38 Пожалуйста:
17.08.1823:45:12
17.08.1820:31:50
18.08.1800:23:53
17.08.1820:41:38
17.08.1821:50:25
17.08.1821:56:19
17.08.1822:10:40
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