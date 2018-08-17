В Калининградской области запущена первая теплица нового тепличного комплекса

Комплекс расположен на востоке области — в Гусевском городском округе. Развитием производства овощей закрытого грунта здесь занимается ООО «Тепличный комплекс».

Общие инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. Площадь теплиц составит около 9 га.

Реализация проекта пройдет в два этапа, введена в строй первая теплица, уже выращено 118 тонн огурцов и 590 килограммов томатов. С выходом на полную мощность объем производства огурцов составит 2 тысячи тонн, томатов — 1 тысячу тонн.

Комплекс оснащен современным оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом, в перспективе также рассматривается круглогодичное выращивание зеленных культур.

«Наконец появилось предприятие, которое охватывает своей логистикой восток области. Плюс в том, что они начали с торговли — то есть рынок сбыта им знаком и понятен. На сегодняшний день огурцы на опте предприятие отдает по 10 рублей за килограмм, в рознице реализует по 12-15 рублей, и цена в пике будет снижаться; томаты на опте продают по 30 рублей за килограмм, в рознице реализуют по 60 рублей. Полностью исключена та логистическая затратность, которую мы несли, в том числе, покупая импортные овощи», — отметили на открытии теплицы.

Предприятие уже поставило в торговые сети промышленные партии томатов и огурцов. С выходом теплиц на проектную мощность здесь будет выращиваться 2 тыс. тонн огурцов и 1 тыс. тонн томатов в год.

Это уже третий тепличный комплекс в Калининградской области. Аналогичные предприятия есть под Калининградом и в Гвардейском городском округе.