В Кольской ГМК создали современный дата-центр

В Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель») завершена работа по созданию Центров обработки данных (ЦОД). Системы ЦОД располагаются на промышленных площадках КГМК в Мончегорске и Заполярном.

Проект создания ЦОД — часть корпоративной программы IT-инициатив «Норникеля», является базовым элементом для всей IT-инфраструктуры, в том числе и для программы «Технологический прорыв», которая предусматривает реализацию комплекса специализированных IT-решений для горнодобывающего, обогатительного и металлургического переделов компании. Конечным результатом этой программы должна стать система многовариантного планирования и автоматизированного оперативного контроля производства, которая призвана повысить операционную эффективность предприятия.

Центр обработки данных представляет собой комплекс инженерной инфраструктуры, которая вместит в себя все существовавшие ранее, а также новые информационные системы Кольской ГМК и «Норникеля». В частности, мощности ЦОД будут обеспечивать работу таких цифровых проектов «Технологического прорыва», как «Диспетчеризация производства», «Баланс металлов», автоматизированной системы управления горными работами и других.

Общая сумма инвестиций в создание ЦОД Кольской ГМК — более 90 млн руб.

«Создание Центра стало логичным следствием перехода компании на качественно новый уровень цифровизации и автоматизации производства, — отметил директор департамента автоматизации Кольской ГМК Андрей Шклярук. — Реализованное нами решение нацелено на оптимальное использование вычислительных мощностей, и, что не менее важно, обеспечит их надежность, отказоустойчивость и доступность».

Дата-центр построен в соответствии с современными стандартами IT-индустрии. По сути, это физическое вместилище цифровых процессов. Он оснащен 12-ю телекоммуникационными и серверными шкафами в Мончегорске и 6-ю в Заполярном, присутствует возможность установки дополнительных стоек, в случае необходимости.

Все элементы ЦОД обладают возможностью дистанционного мониторинга. Автоматизированная система диспетчеризации и управления ЦОД способна обеспечивать получение оперативной информации о состоянии и параметрах работы инженерных систем и отображать сведения о реальном состоянии устройств, механизмов и технологических процессов. Общее количество размещенного оборудования в ЦОД составляет более 130 единиц в Мончегорске и более 600 единиц в Заполярном, а его совокупная мощность — 60 кВт для Мончегорска и 30 кВт для Заполярного.

Особое внимание уделено вопросам безопасности — как информационной, так и физической. Центр обработки данных подключен к системам гарантированного и резервного электроснабжения, здесь установлены системы пожаротушения и кондиционирования воздуха. Работает система контроля доступа.