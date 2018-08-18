Сарапульский электрогенераторный завод освоил производство двигателей для ЗРК С-350 и С-400

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» в Удмуртии освоило серийный выпуск новых двигателей для зенитно-ракетных комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф».

Меньше года ушло у предприятия на освоение и подготовку к серийному производству новых асинхронных двигателей трехфазного тока. Двигатели ДАТ являются импортозамещающими агрегатами для комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф».

Новые приводы с отечественными двигателями отличаются от импортного аналога улучшенным плавным пуском и регулированием скорости, а также более высокой степенью защиты от перегрузок.

Новая продукция предпрития будет представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который с 21 по 26 августа пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье.

Кроме того, на выставке «Армия» предприятие представит широкий спектр продукции, в том числе, образцы светодиодных изделий со сроком службы порядка 25 тысяч часов.

Всего в форуме примут участие 8 удмуртских предприятий: «Конструкторское бюро электроизделий XXI века», «Элеконд», «ИЭМЗ «Купол», «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», «Сарапульский радиозавод», «Концерн «Калашников» и «Чепецкий механический завод».

Среди новинок, которые покажут удмуртские предприятия, будет новейшая модификация зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» от АО «ИЭМЗ «Купол». Это эффективное средство борьбы с самыми разными средствами воздушного нападения. Комплекс может отразить массированную атаку тактической авиации, низколетящих крылатых ракет, вертолетов, беспилотников и другой техники на высоте до 12 километров и на расстоянии не менее 15 километров.

Изделия электрозащиты, коммутации и светотехники для авиационной промышленности представит «Конструкторское бюро электроизделий XXI века». Медицинскую технику и продукцию спецназначения можно будет увидеть от «Ижевского мотозавода «Аксион-Холдинг». Новые возможности спецсвязи и радиосвязи покажет «Сарапульский радиозавод». Свои разработки представит и ОАО «Элеконд». Предприятие специализируется на разработке и производстве алюминиевых, танталовых, ниобиевых конденсаторов, светодиодных светильников и некоторых автокомпонентов. Целый ряд новинок презентует Концерн «Калашников». Увидеть их можно будет уже в день открытия.