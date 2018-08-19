Лубянская площадь в Москве — было и стало
Ещё одна площадь столицы преобразилась практически до неузнаваемости!
После реконструкции Лубянская площадь стала такой:
До реконструкции площадь была такой:
И в заключение ещё пара фотографий обновлённой Лубянской площади:
Фото Станислава Константинова и с сайтов moscow.zagranitsa.com и pastvu.com
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19.08.1815:53:22
19.08.1816:07:17 Возможно.
19.08.1816:17:13
19.08.1816:30:14
19.08.1817:35:08
19.08.1817:41:37
19.08.1819:10:25 Посмотреть сверху на Лубянскую площадь может любой.
19.08.1821:49:54
19.08.1818:21:25
19.08.1819:11:01 А кому планируется установить памятник?
19.08.1820:56:03
19.08.1819:37:51
stasik
19.08.1820:22:34
19.08.1820:48:11 Бан на 3 дня за оскорбление пользователя сайта.
19.08.1822:15:18
19.08.1821:00:33
19.08.1821:07:26
19.08.1821:24:01 Я тоже так думал, пока площадь сохраняла старую планировку.
19.08.1822:08:14