Ещё одна площадь столицы преобразилась практически до неузнаваемости!

После реконструкции Лубянская площадь стала такой:



© Фото bluesmaker.livejournal.com

До реконструкции площадь была такой:



© Фото из открытых источников

А ещё раньше — такой:



© Фото с сайта pastvu.com



© Фото с сайта pastvu.com

И в заключение ещё пара фотографий обновлённой Лубянской площади:



© Фото bluesmaker.livejournal.com



© Фото bluesmaker.livejournal.com

Фото Станислава Константинова и с сайтов moscow.zagranitsa.com и pastvu.com