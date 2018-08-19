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Фотофакты

Лубянская площадь в Москве — было и стало

Ещё одна площадь столицы преобразилась практически до неузнаваемости!

После реконструкции Лубянская площадь стала такой:

  •  © Фото bluesmaker.livejournal.com

До реконструкции площадь была такой:

  •  © Фото из открытых источников

А ещё раньше — такой:

  •  © Фото с сайта pastvu.com
  •  © Фото с сайта pastvu.com

И в заключение ещё пара фотографий обновлённой Лубянской площади:

  •  © Фото bluesmaker.livejournal.com
  •  © Фото bluesmaker.livejournal.com

Фото Станислава Константинова и с сайтов moscow.zagranitsa.com и pastvu.com

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Москва, благоустройство, было и стало
  • Нет аватара termometrix
    19.08.1815:53:22

    Красиво.Окружности,фрактальные композиции и кривые символизирующие преемственность и непереходность времени,разность и характерность эпох.

    Отредактировано: termometrix~16:01 19.08.18
    #1061686
    • A_SEVER A_SEVER
      19.08.1816:07:17

      фрактальные композиции и кривые символизирующие преемственность и непереходность времени
      Возможно.

      Расширение пешеходного пространства за счёт неиспользуемой территории, образовавшейся после изменения схемы движения автотранспорта, и одновременно заполнение архитектурного вакуума, образовавшегося после демонтажа памятника Дзержинскому.

      #1061689
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    19.08.1816:17:13

    Спорная концепция. То, что территорию отдадут пешеходу — было ясно из более ранних вариантов последних реконструкций. Но не также беспомощно! Ни лавочек, ни зелени, ни фонтанов — вообще ни-че-го! одно пустое пространство, заполненное фигурно выложенной плиткой. Скорее всё мероприятие было нацелено на то, чтобы стереть остававшуюся пустой главную сборную точку площади (где раньше стоял ФЭ). Сейчас на эту точку даже намека нет. Но то, что вместо пока очень странно выглядит.

    #1061694
    • A_SEVER A_SEVER
      19.08.1816:30:14

      Ни лавочек, ни зелени, ни фонтанов

      Думаю лавочки появятся, когда откроют после реконструкции прилегающий к площади Музейный парк и находящиеся в нём выходы из метро «Лубянка».

      Пока на новую площадь не попасть не нарушая ПДД.

      Хотя даже в таком виде у площади есть несомненный плюс — она красиво смотрится со смотровой площадки на крыше Детского мира.    

      #1061697
    • Нет аватара megobaro
      19.08.1817:35:08

      все будет — вот только оградить от дичи на дорогах необходимо — прям так без забора уловителя на площади людям будет опасно .

      ведь найдется дичь которая выпреться ночью туда и засрет все резиной жженой … к гадалке не ходи …

      Отредактировано: megobaro~17:36 19.08.18
      #1061732
    • Бобер Бобров Бобер Бобров
      19.08.1817:41:37

      Зато сверху красиво. Это можно показать ответственному чиновнику и ему будет понятно, что это хорошо. А лавочки ваши эти разве красиво преподнесешь.

      #1061734
      • A_SEVER A_SEVER
        19.08.1819:10:25

        Зато сверху красиво. Это можно показать ответственному чиновнику
        Посмотреть сверху на Лубянскую площадь может любой.    

        #1061757
        • Нет аватара Andy6012
          19.08.1821:49:54

          «Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» ©

          #1061817
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    19.08.1818:21:25

    Реконструкция не закончена — в центре нет памятника.

    #1061746
    • A_SEVER A_SEVER
      19.08.1819:11:01

      в центре нет памятника
      А кому планируется установить памятник?

      #1061758
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        19.08.1820:56:03

        К сожалению, никому. Но это место памятника Феликсу Дзержинскому.

        Без него площадь остаётся пустым местом, сколько её не реконструируй.

        Когда политика вмешивается в архитектуру, страдает архитектура.

        #1061799
  • я свой я свой
    19.08.1819:37:51

    верните ФЕЛИКСА на место!

    #1061768
    • Нет аватара stasik
      19.08.1820:22:34

      Зачем? Ты мазохист или просто идиот, возвращать памятники преступникам и палачам русского народа?

      #1061785
      • Комментарий удален
      • A_SEVER A_SEVER
        19.08.1820:48:11

        Ты мазохист или просто идиот
        Бан на 3 дня за оскорбление пользователя сайта.

        #1061795
      • Нет аватара Tony
        19.08.1822:15:18

        как удивительно совпадает рейтинг на сайте со шкалой уровня либерализма!

        #1061824
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    19.08.1821:00:33

    К сожалению, печальная история наших соседей, уничтоживших памятники своей истории, имела отдельные поползновения и у нас.

    Площадь на Лубянке изначальна имела законченный вид с памятником Феликсу Дзержинскому.

    Без него площадь пустая.   

    #1061800
    • Byvalnyi Byvalnyi
      19.08.1821:07:26

      Площадь на Лубянке изначальна имела законченный

      Из позднего СССР:

      Иностранный турист в подземном переходе спрашивает прохожего: я тут запутался, не пойму, где Лубянка, а где площадь Дзержинского.

      Прохожий отвечает: то что видно сверху — площадь Дзержинского, то что спрятано под землей — Лубянка.

      #1061801
    • A_SEVER A_SEVER
      19.08.1821:24:01

      Без него площадь пустая
      Я тоже так думал, пока площадь сохраняла старую планировку.

      А сейчас, когда изменили форму центральной части площади и хотят объединить её со сквером у Политехнического музея, я уже так не считаю.

      •  © Фото из открытых источников

      Впрочем, нужно будет съездить и посмотреть на месте.

      #1061805
  • Нет аватара Dance
    19.08.1822:08:14

    Был на Лубянке в июне. Действительно красиво сделано.

    #1061823
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