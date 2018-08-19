Инженерная компания «Прософт-Биометрикс» оснастила биометрическими считывателями чешские дата-центры

Европейское представительство российской компании «Прософт-Биометрикс», объявило о завершении крупного проекта по внедрению технологий биометрической идентификации для создания безопасного контрольно-пропускного режима. Считывателями биометрических данных по рисунку вен ладоней и отпечаткам пальцев оснащены крупные дата-центры компании Master Internet, s.r.o., предоставляющей услуги в области хранения данных и интернет-сервисов.

Сегодня продукция BioSmart активно внедряется на территории Чехии — ведутся проекты на заводах ŠKODA, в аэропорту Праги, в крупнейшем банке ČSOB BANK.

По словам генерального директора компании «Прософт-Биометрикс» Александр Дремина, спрос на биометрические системы управления доступом для дата-центров непрерывно растет. Помимо Чехии, продукция BioSmart также поставляется в Германию, Болгарию, Румынию, Италию, Малайзию, Австралию и другие страны.

— Мы используем считыватели рисунка вен ладоней, а также считыватели отпечатков пальцев для контроля безопасности входов в наши центры обработки данных в Праге и Брно, — комментирует Мартин Даниелка, менеджер проектов Master Internet — И мы очень довольны функциональностью и надежностью продуктов компании BioSmart, легкостью их установки и высоким уровнем технической поддержки от поставщика. На наших объектах установлены считыватели PV-WM по венам ладоней, контроллеры UniPass и считыватели 5M-O по отпечатку пальца. Отмечу, что программное обеспечение BioSmart Studio также просто установить и эксплуатировать.