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Авиация

В Иркутском аэропорту заложили первый камень в основание нового терминала

  •  © g.zbp.ru

В Иркутске в международном аэропорту во время празднования Дня Воздушного флота России состоялось церемония закладки первого камня на месте будущего аэровокзального комплекса внутренних и международных линий (терминала).

Новый аэровокзальный комплекс совместит международные и внутренние авиалинии. Его возведут на территории аэропорта. Здание будет просторным, удобным как для пассажиров, так и для сотрудников аэропорта и всех необходимых служб, появятся современные телескопические трапы для сообщения самолёта со зданием аэровокзала без промежуточного выхода на улицу. Будет обустроена площадка, на которой будут выставлены самолеты для демонстрации развития авиации. Проект нового терминала в ближайшее время передадут на экспертизу в «Росавиацию».

Новый аэровокзальный комплекс обойдется инвесторам — компании ОАО «Рампорт» — в 7 млрд рублей. Для обеспечения терминала построят парковку и современную двухъярусную автомобильную развязку. Работы в границах городской застройки проведут на средства бюджета.

  •  © g.zbp.ru
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http://irkobl.ru/news/409588/

Иркутская область, аэропорты России
  • Великоросс Великоросс
    19.08.1821:50:57

    •  © irkobl.ru

    •  © g.zbp.ru

    Отредактировано: Великоросс~21:53 19.08.18
    #1061818
  • Human RS Human RS
    19.08.1823:13:31

    О как! Какой приятный и совершенно неожиданный сюрприз!     Вот уж не думал, что и этот терминал начнут строить в этом году, несколько лет этот проект мурыжили… На очереди в этом году начало строительства второго нового терминала аэропорта в Набережных Челнах.

    А пока очередной выпуск обзора аэропортового хозяйства. Жирным шрифтом показаны изменения и дополнения по сравнению с предыдущим выпуском обзора ( sdelanounas.ru/blogs/109189/?pid=1049518#comments ).

    На 2018 год намечены открытия очередных новых терминалов в аэропортах Домодедово (открытие намечено на осень) и Шереметьево (открыт) в Москве, второго нового терминала в Волгограде (открыт), нового терминала в Симферополе (открыт), нового терминала регионального аэропорта Черемшанка Красноярского края (открыт); и сдачи новых/реконструкции ВПП в аэропортах Кызыла (сдана), Самары (сдана), Нижнего Новгорода (сдана) и новой третьей ВПП в Шереметьево в Москве (сдача намечена на конец года). Начато строительство нового терминала аэропорта Хабаровска (открытие намечено на 2020 г.). Начато строительство нового терминала аэропорта Улан-Удэ (открытие намечено на 2020 г.). Начато строительство нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского (открытие намечено на 2021 г.). Начато строительство нового терминала аэропорта Иркутска (открытие намечено на 2020 г.). Начато проектирование нового терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО). Начато строительство второй ВПП на аэродроме Бельбек Севастополя (будущий гражданский аэропорт Бельбек). Ведется подготовка к началу строительства второго нового терминала аэропорта Набережных Челнов Республики Татарстан (международный терминал).

    На 2019 г. намечено открытие нового аэропорта Гагарин (ранее Сабуровка) в Саратове (уже сдана ВПП, рулежные дорожки и часть иной аэродромной инфраструктуры, активно строятся все остальные объекты включая новый терминал), нового терминала аэропорта Южно-Сахалинска и сдача реконструированной и удлиненной ВПП аэропорта Хабаровска.

    Также в ближайшее время начнутся работы по строительству/проектированию новых терминалов аэропортов Пензы, Краснодара, Воронежа, Гатчины (новый административный центр Ленинградской области; создана управляющая компания и переданы в собственность области земли заброшенного аэродрома Минобороны у поселка Сиверский), Грозного (необходима корректировка проекта и ведется поиск источников финансирования), Ярославля (по аэропорту Туношна есть решении о выделении федеральных средств на реконструкцию и удлинение ВПП и реконструкцию иной аэродромной инфраструктуры; в перспективе реконструкция существующего или строительство нового терминала), Волгограда (третий новый терминал; начаты переговоры), Новосибирска (дополнительный новый терминал) и города-курорта Геленджика (реконструкция существующего терминала, уже ведется, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.); и реконструкции/строительству взлетно-посадочных полос и перронов аэропортов Мурманска, Якутска (уже ведется, окончание последнего третьего этапа намечено на 2020 г.), Томска, Брянска (уже ведется), Улан-Удэ (уже ведется), Тюмени (в планах новая вторая ВПП), Кызыла (вторая очередь), Южно-Сахалинска (уже ведется, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.), Ижевска, Норильска (уже ведется реконструкция, сроки открытия пока неизвестны, вероятно 2018 г.), Липецка (вторая очередь) и Благовещенска (в планах новая ВПП), Великого Устюга (модернизация аэродромного хозяйства и реконструкция ВПП с ее увеличением), реконструкция хозяйства аэропорта Хибины (Мурманская область).

    Непонятна и тревожна ситуация с аэропортом Челябинска, там должны строить новый терминал аэропорта к саммиту ШОС и БРИКС в 2020 г. (как это было сделано в Уфе к саммиту тех же организаций в 2015 г.), но до сих пор не начали, а сроки уже поджимают. И вообще мало информации о том, как город готовится к этому важному событию, в Уфе например был проведен большой объем работ: и аэропорт и гостиницы и общественный транспорт новый и т. д.

    Также неясна ситуация со строительством второго терминала нового аэропорта Жуковский (Московская область), которое должны были завершить в 2018 году.

    Отредактировано: Human RS~23:19 19.08.18
    #1061838
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