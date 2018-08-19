В Иркутском аэропорту заложили первый камень в основание нового терминала

В Иркутске в международном аэропорту во время празднования Дня Воздушного флота России состоялось церемония закладки первого камня на месте будущего аэровокзального комплекса внутренних и международных линий (терминала).

Новый аэровокзальный комплекс совместит международные и внутренние авиалинии. Его возведут на территории аэропорта. Здание будет просторным, удобным как для пассажиров, так и для сотрудников аэропорта и всех необходимых служб, появятся современные телескопические трапы для сообщения самолёта со зданием аэровокзала без промежуточного выхода на улицу. Будет обустроена площадка, на которой будут выставлены самолеты для демонстрации развития авиации. Проект нового терминала в ближайшее время передадут на экспертизу в «Росавиацию».

Новый аэровокзальный комплекс обойдется инвесторам — компании ОАО «Рампорт» — в 7 млрд рублей. Для обеспечения терминала построят парковку и современную двухъярусную автомобильную развязку. Работы в границах городской застройки проведут на средства бюджета.