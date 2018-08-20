Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» пришёл в Керчь

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Завершилась буксировка патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» из Зеленодольска в Керчь. Первый серийный корабль проекта 22160 построен АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» и был спущен на воду весной этого года. После достройки на ССЗ «Залив» корабль совершит переход в Новороссийск для прохождения испытаний и последующей передачи ВМФ России.

«Дмитрий Рогачёв» стал вторым кораблём, пришедшим на достройку в Крым, ранее в Керчи была произведена достройка головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков».

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.