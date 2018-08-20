Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» пришёл в Керчь
Завершилась буксировка патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» из Зеленодольска в Керчь. Первый серийный корабль проекта 22160 построен АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» и был спущен на воду весной этого года. После достройки на ССЗ «Залив» корабль совершит переход в Новороссийск для прохождения испытаний и последующей передачи ВМФ России.
«Дмитрий Рогачёв» стал вторым кораблём, пришедшим на достройку в Крым, ранее в Керчи была произведена достройка головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков».
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1500 т.
Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 24 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
два противодиверсионных гранатомёта ДП-65
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.
20.08.1810:58:29
20.08.1812:34:41 Следующие корабли серии уже целиком строятся в Керчи.