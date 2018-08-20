Новости Шелкового пути: «РЖД Логистика» организовала новый маршрут из Китая в Европу

АО «РЖД Логистика» 17 августа отправила из Китая в Нидерланды состав из сорока одного 40-футового контейнера с одеждой, аксессуарами и канцтоварами. Регулярные отправки по новому маршруту планируются с периодичностью два раза в месяц.

Как ожидается, транзитное время между городами Чаншой и Тилбургом составит 16 суток. Состав проследует через территории пяти стран: Монголии, России, Белоруссии, Польши и Германии.

Новый железнодорожный сервис разработан в партнерстве с китайской платформенной компанией Hunan Xiangou Express.

Директор по продажам АО «РЖД Логистика» Ольга Степанова пояснила, почему маршрут Чанша — Тилбург является перспективным. По ее словам, Чанша превращается в центр притяжения грузов из центральной части Китая, а Тилбург является вторым по масштабу транспортно-логистическим узлом Нидерландов и обладает инфраструктурой, необходимой для обслуживания транзитных поездов с большими объемами грузов. «Соединив эти две точки, новый сервис, безусловно, внесет вклад в развитие транзитного потенциала России», — сказала она.

В июне генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и генеральный директор корпорации «Китайские железные дороги» Лу Дунфу подписали Меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных трансграничных перевозок в сообщении Китай — Россия — Европа. В качестве операторов, отвечающих за реализацию конкретных проектов в рамках меморандума, Китайские железные дороги назначили компанию China Railway Express, а ОАО «РЖД» — АО «РЖД-Логистика» с использованием сервисов АО «Федеральная пассажирская компания».

АО «РЖД Логистика» создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. 99,9% акций АО «РЖД Логистика» принадлежат АО «Объединенная транспортно-логистическая компания». Чистая прибыль АО «РЖД Логистика» в 2017 году составила 1,08 млрд руб., выручка — 33,44 млрд руб.