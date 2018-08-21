В Тарбагатайском районе Бурятии открылась семейная животноводческая ферма

19 августа в Тарбагатайском районе в сельском поселении «Селенга» открылась семейная животноводческая ферма Дмитрия Валерьевича Дампилова.

Началось всё с идеи создания молочной фермы, которая в итоге переросла в проект с законченным циклом переработки молока. В 2016 году был подготовлен бизнес-план для участия в конкурсном отборе на получение гранта.

С учетом местных условий специалисты-проектировщики просчитали все затраты на строительство молочно-товарной фермы, выбрали наиболее приемлемую форму — беспривязное содержание КРС на глубокой подстилке с доением в параллельно-проходных станках.

Общая стоимость проекта 14,8 млн руб., в том числе средства гранта 8,8 млн руб., собственные средства фермера 5,9 млн руб.

Строительство фермы велось полтора года, весной этого года ферма подключена к электрическим сетям. На сегодня среднегодовой надой на одну голову составляет 2200 литров молока. Продукцию: молоко, сметану, творог, — фермер поставляет в село Тарбагатай, г. Улан-Удэ.

Для повышения продуктивности уже в этом году планируется приобретение племенных КРС симментальской породы, а также увеличение кормовой базы. В сентябре начнет свою работу цех по переработке молока на базе СПоКа «Тарбагатай — Агро» в с. Шалуты.

Кроме того, есть перспективы по развитию эко-туризма.

«Учитывая, что ферма находиться в живописнейшем месте мы планируем построить небольшой юрточный городок, сделать конную тропу и знакомить приезжих с сельским хозяйством. Сегодня многие не знают даже как к корове подойти, как ее подоить. Мы будем показывать. В конечном итоге, хотелось бы выйти на проект типа «Почувствуй себя фермером на один день» — прокомментировал Дмитрий Дампилов.