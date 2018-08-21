Ростех представил маскирующий материал способный мимикрировать под цвет окружающей среды

Разработанное предприятиями Ростеха покрытие для боевой техники, которое, как хамелеон, мимикрирует, под окружающую среду, может быть использовано в текстильной промышленности, при производстве одежды. Разработку в составе Ростеха ведут холдинг «Росэлектроника» и ЦНИИТОЧМАШ.

Маскирующее покрытие для боевой техники и экипировки солдат представлено на форуме «Армия-2018», возможности материала демонстрируются на примере солдатского шлема. Специализированный электроуправляемый материал, которым покрыт прототип шлема, способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды. В будущем материал сможет отображать динамические изменения интенсивности цвета, имитируя сложные графические изображения, например, колебания листвы при порывах ветра.

В перспективе технология может быть востребована и в гражданских отраслях. Например, в текстильной промышленности с ее помощью может создаваться одежда, которая будет менять цвет и рисунок в зависимости от пожеланий владельца.

Отмечается, что покрытие легко наносится на основу, что позволяет, в том числе осуществлять ремонт покрытия в полевых условиях. «Энергопотребление в непрерывном режиме адаптации не превышает показателей энергосберегающей лампы. Масса покрытия составляет всего несколько сот граммов на квадратный метр», — сообщается в пресс-релизе.

Ранее о создании такого покрытия ТАСС рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, представленный на «Армии-2018» «шлем-невидимка» станет частью экипировки российского «солдата будущего». Глава госкорпорации уточнил, что уже получены экспериментальные образцы такого покрытия, оно является идеальным средством маскировки для личного состава и техники, в том числе танков.