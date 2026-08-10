Урожай пшеницы в России уже превысил прошлогодний результат на 6 млн тонн
Российские аграрии собрали более 60 млн тонн пшеницы, превысив прошлогодний результат на 6 млн тонн, сообщили в Минсельхозе.
Уборка урожая в России уже перешагнула экватор: аграрии обмолотили 14,8 млн га, занятых этой культурой.
При этом урожайность заметно прибавила. В среднем с гектара сейчас получают 41 центнер зерна. Самые высокие показатели — около 60 ц/га — фиксируются в Краснодарском крае, Брянской, Курской и Калининградской областях.
В Минсельхозе связывают результаты с использованием современных селекционных разработок, удобрений и средств защиты растений, а также цифровых технологий.
В целом уборочная кампания также идет с опережением прошлогодних темпов. Зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены на 18,6 млн га, собрано более 72 млн тонн. Больше зерна, чем год назад на аналогичную дату, уже получено в том числе за счет более высокой урожайности.
Быстрее, чем в прошлом сезоне, уборка идет в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.
Для российского зернового рынка темпы уборки имеют значение не только с точки зрения внутреннего предложения. Пшеница остается ключевой экспортной культурой, поэтому объем и качество нового урожая будут определять возможности поставок за рубеж во второй половине года.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Экологичный импортозамещающий стимулятор роста растений, увеличивающий урож...енно актуально в условиях производства большого объема продовольствия.
- Pоссийские аграрии к настоящему моменту собрали около 130 миллионов то...p;весе брутто. Cейчас аграрии убрали зерновые культуры с 90% площадей.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 2