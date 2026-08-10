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Roman Wyrzykowski Агропром и пищевая промышленность

Урожай пшеницы в России уже превысил прошлогодний результат на 6 млн тонн

© newsstavropol.ru

Российские аграрии собрали более 60 млн тонн пшеницы, превысив прошлогодний результат на 6 млн тонн, сообщили в Минсельхозе.

Уборка урожая в России уже перешагнула экватор: аграрии обмолотили 14,8 млн га, занятых этой культурой.

При этом урожайность заметно прибавила. В среднем с гектара сейчас получают 41 центнер зерна. Самые высокие показатели — около 60 ц/га — фиксируются в Краснодарском крае, Брянской, Курской и Калининградской областях.

В Минсельхозе связывают результаты с использованием современных селекционных разработок, удобрений и средств защиты растений, а также цифровых технологий.

В целом уборочная кампания также идет с опережением прошлогодних темпов. Зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены на 18,6 млн га, собрано более 72 млн тонн. Больше зерна, чем год назад на аналогичную дату, уже получено в том числе за счет более высокой урожайности.

Быстрее, чем в прошлом сезоне, уборка идет в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

Для российского зернового рынка темпы уборки имеют значение не только с точки зрения внутреннего предложения. Пшеница остается ключевой экспортной культурой, поэтому объем и качество нового урожая будут определять возможности поставок за рубеж во второй половине года.

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Источник: rg.ru

Комментарии 2

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  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski10.08.26 19:59:00

    Урожайность зерновых (включая зернобобовые) в республиках СССР
    (в весе после доработки, во всех категориях хозяйств),
    Республика 1980 1985 1990
    РСФСР 12,9 14,5 18,5
    Украина 22,2 24,2 34,9

    Урожайность пшеницы (в весе после доработки) в СССР, США и Китае,
    Год СССР США Китай
    1961 9,9 16,1 5,6
    1962 9,9 16,8 6,9
    1963 7,2 16,9 7,8
    1964 10,3 17,3 8,2
    1965 8 17,9 10,2
    1966 13,5 17,7 10,6
    1967 10,9 17,4 11,3
    1968 13,1 19,1 11,1
    1969 11,5 20,6 10,9
    1970 14,4 20,9 11,5
    1971 14,5 22,8 12,7
    1972 13,8 22,0 13,7
    1973 16,3 21,2 13,3
    1974 13,2 18,3 15,1
    1975 10 20,6 16,4
    1976 15,3 20,4 17,8
    1977 14 20,6 14,7
    1978 18,1 21,1 18,4
    1979 14,7 23,0 21,4
    1980 15,1 22,5 18,9
    1981 12,9 23,2 21,1
    1982 13,9 23,9 24,5
    1983 14,5 26,5 28,0
    1984 12,7 26,1 29,7
    1985 14,6 25,2 29,4
    1986 17,8 23,2 30,4
    1987 16,6 25,3 29,8
    1988 16,4 22,9 29,7
    1989 18,3 22,0 30,4
    1990 21,1 26,6 31,9

    https://su90.ru...yiwllk583538142

    #1320246
    • Clausson Clausson10.08.26 23:34:57
      Самые высокие показатели — около 60 ц/га

      Ну… немного не так же. А вот так:

      В 2026 году в Орловской области был установлен новый рекорд России по урожайности озимой пшеницы — 146,6 центнера с гектара. Рекордный результат показал сорт «Ермоловка» селекции компании «Щёлково Агрохим». Достижение внесли в Книгу рекордов России.

      (Прежний рекорд был в 2022 году в той же области на тех же отечественных сортах — 108 ц/га и в 2025 году — 140 ц/га)
      Новый рекорд России: Ермоловка

      Отредактировано: Clausson~23:50 10.08.26
      #1320259